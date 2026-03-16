Voici les quartiers de Québec où les 3 1/2 et les 4 1/2 sont les moins chers en mars 2026

As-tu le budget pour vivre dans Limoilou ou Charlesbourg?

Vue sur Québec.

Plusieurs quartiers de Québec sont abordables pour se trouver un 3 1/2 ou un 4 1/2 à moindre prix.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu cherches un 3 1/2 ou un 4 1/2 abordable à Québec en mars 2026, plusieurs plateformes peuvent t’aider à repérer les meilleures offres. Facebook Marketplace, Kijiji, Centris ou encore Realtor regorgent d’annonces et permettent parfois de tomber sur des loyers étonnamment raisonnables. Cela dit, selon le quartier ou l’arrondissement où tu souhaites t’installer, la recherche d’un appartement peut vite devenir plus ardue.

À lire également : On a trouvé les 8 quartiers à Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en mars 2026

Attendre au mois de juin pour chercher un appartement peut transformer la recherche en véritable casse-tête. Plus tu t’y prends tôt, plus tu as de chances de mettre la main sur un 3 1/2 abordable dans un quartier de Québec qui correspond à ton budget.

D’après les plus récentes données de Statistique Canada, au quatrième trimestre de 2025, il en coûtait en moyenne 1 230 $ par mois pour un 3 1/2 dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, ainsi que 1 470 $ pour un 4 1/2.

Toutefois, ces données couvrent une large partie au nord de la capitale nationale ainsi que sur la Rive-Sud, au niveau de Lévis et au-delà.

Qu'en est-il à Québec même? Pour dresser la liste des quartiers où les 3 1/2 et les 4 1/2 sont les moins chers en mars 2026, nous avons analysé plus les annonces d’appartements d’une chambre et deux chambres non meublés publiées sur Centris à travers les six arrondissements de la capitale nationale. On s'est concentré sur les loyers à moins de 3 000 $.

Au moment d'écrire ces lignes, aucun 3 1/2 de moins de 3 000 $ par mois étaient sur le marché locatif dans le quartier Les Rivières et Beauport. Du côté des 4 1/2, c'est dans Beauport qu'il n'y en avait pas.

Voici les quartiers classés en ordre croissant des plus abordables pour un 3 1/2 et un 4 1/2 à Québec.

3 1/1 à louer à Québec

  1. La Cité-Limoilou
    • 1 699 $/mois
    • Moins cher : 925 $
    • Plus cher : 2 900 $
    • 17 logements
  2. Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
    • 1 804 $/mois
    • Moins cher : 1 195 $
    • Plus cher : 2 500 $
    • 31 logements
  3. La Haute-Saint-Charles
    • 1 logement seulement, à 1 345 $/mois
  4. Charlesbourg
    • 1 logement seulement, à 1 475 $/mois

4 1/2 à louer à Québec

  1. La Haute-Saint-Charles
    • 1 696 $/mois
    • 4 logements analysés
    • Moins cher : 1 595 $
    • Plus cher : 1 795 $
  2. Charlesbourg
    • 1 seul logement à 1 935 $/mois
  3. La Cité-Limoilou
    • 1 964 $/mois
    • 22 logements analysés
    • Moins cher : 925 $
    • Plus cher : 2 600 $
  4. Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
    • 2 205 $/mois
    • 14 logements analysés
    • Moins cher : 1 650 $
    • Plus cher : 2 950 $
  5. Les Rivières
    • 2 222 $/mois
    • 5 logements analysés
    • Moins cher : 1 742 $
    • Plus cher : 2 815 $

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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