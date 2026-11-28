Ouvrir un compte conjoint? Un planificateur financier pèse le pour et le contre
Ça peut être TRÈS utile tout comme ça peut tuer ton couple!
Loyer, épicerie, électricité, internet : quand on emménage à deux, les factures communes s’accumulent vite. Plusieurs couples peuvent alors se demander s’il vaut mieux ouvrir un compte conjoint pour simplifier la gestion de leurs finances personnelles, ou si chaque personne devrait plutôt garder son argent de son côté.
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Si tu veux savoir si c'est l'idée du siècle pour ton conjoint ou ta conjointe et toi, penche-toi sur vos habitudes financières plutôt que le compte en soi, estime Fabien Major, planificateur financier.
« C’est une très bonne idée quand les deux conjoints ont, je dirais, une forme de rigueur dans leur budget, explique-t-il d’emblée en entrevue avec Narcity Québec. Quand ils sont habilités à suivre leurs finances de manière assidue et régulière, à ce moment-là, c’est une bonne idée. »
Cela dit, si les partenaires n'ont pas encore développé une confiance mutuelle en matière de gestion de l'argent, notamment lorsqu'il est question de dépenses impulsives, le spécialiste déconseille fortement cette option, qu'il considère comme une « très mauvaise idée ».
Un compte réservé aux dépenses communes
Bien utilisé, le compte conjoint a des avantages concrets au quotidien, dit M. Major, qui parle d’« une facilité, une concentration, puis un partage immédiat des dépenses ».
Les balises doivent toutefois être claires dès le départ. Selon lui, ce compte doit servir uniquement aux dépenses du couple, comme le loyer, l’électricité, le téléphone et l’épicerie. Les paies, elles, continuent d’être déposées dans les comptes personnels de chaque partenaire.
« Quand ça, c'est très clair, puis que la communication est excellente, c'est un très bon outil », résume-t-il.
En d'autres mots, ne vas pas y déposer toutes tes paies, tu pourrais te tirer dans le pied.
Équitable ne veut pas dire égal
L'erreur que Fabien Major observe le plus souvent, surtout chez les jeunes couples, concerne la façon de remplir le compte. Plusieurs décident que chaque personne y verse le même montant, peu importe son salaire.
Prenons un couple qui a 1 500 $ de dépenses communes par mois. Si les revenus sont inégaux, payer 750 $ chacun n'est pas équitable, selon lui. Il recommande plutôt de contribuer au prorata, c'est-à-dire selon la capacité de payer de chaque personne.
Ainsi, si une personne gagne 100 000 $ par année et l'autre 50 000 $, la première pourrait assumer les deux tiers des dépenses communes, soit 1 000 $ par mois, et la seconde le tiers restant, soit 500 $.
Pour illustrer son point, Fabien Major fait une comparaison avec un duo en voiture.
« On pourrait très bien dire : “Regarde, on est un couple aujourd'hui, alors tu ne bouges plus du tout la position du siège de la voiture et du volant parce qu'on est égaux maintenant.” Non, ça ne marche pas. On y va à notre mesure, à notre grandeur, puis à la longueur de nos bras et de nos jambes. »
Selon lui, verser le même montant malgré des revenus différents peut même créer des frustrations qui s'accumulent chez la personne qui gagne moins. Elle se retrouve alors avec moins de marge pour réaliser ses projets personnels.
Que faire si ma tendre moitié vide le compte?
Glad you asked, comme dirait l'autre. Au fil de sa carrière, Fabien Major dit en avoir vu des vertes et des pas mûres, dont « une multitude de situations » où le compte conjoint a déclenché des querelles explosives.
Plus souvent qu'autrement, l'une des deux personnes était en cause, car elle dépensait trop et finissait par piger dans l'argent destiné au loyer ou aux dépenses communes.
Et, dans ce cas, les recours sont limités, puisque les deux partenaires sont codétenteurs ou codétentrices du compte à parts égales. Ce n'est donc pas l'affaire de la banque, mais « carrément des deux individus qui doivent s'entendre entre eux », dit le planificateur financier.
Quand la situation dégénère, il conseille plutôt de revenir à des comptes séparés. La personne la plus à l'aise avec l'administration peut alors prendre en charge le paiement des dépenses communes.
L'argent, le dernier tabou des couples
Si la question est aussi délicate, c'est notamment parce que l'argent demeure, selon lui, « le dernier tabou qui reste dans une situation familiale au Québec », plus encore que la sexualité ou la religion.
« L'argent, c'est un symbole de réussite ou d'échec », souligne-t-il. Parler de ses revenus ouvre la porte au jugement et à la culpabilité, ce qui pousse bien des couples à éviter le sujet.
C'est pourquoi il déconseille d'ouvrir un compte conjoint trop tôt dans une relation. Il le voit plutôt comme un objectif à atteindre, une fois que les deux partenaires se connaissent bien et savent gérer leur budget ensemble. Lorsque c'est le cas, il estime même que ça peut renforcer le couple.
Pour y arriver, il n'existe pas de recette toute faite. « Il faut que ce soit adapté à notre situation et à la satisfaction des deux », conclut-il, en rappelant que la vie à deux est faite de compromis quotidiens.
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