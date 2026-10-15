« Garantie fraîcheur » : Maxi te rembourse ET remplace gratuitement certains produits

Fini, les vieilles laitues toutes mouillées non remboursables!

Des fruits et légumes au Maxi.

Les Maxi du Québec offrent maintenant une « garantie fraîcheur » et te remboursent ET remplacent gratuitement certains produits.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu hésites à retourner à l'épicerie pour demander un échange ou un remboursement, sache que Maxi vient de lancer sa nouvelle « garantie fraîcheur ». Au menu : le remboursement ET le remplacement gratuit sur certains produits. Après tout, qui n'a jamais acheté un sac de laitue pour découvrir des feuilles toutes mouillées et rouillées, ou une caisse de clémentines dont plusieurs sont pourries?

À lire également : 10 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Depuis ce jeudi 15 octobre, cette nouvelle politique est en vigueur dans l'ensemble des magasins Maxi du Québec.

L'objectif est simple : permettre à la clientèle de faire son épicerie sans craindre de se retrouver avec des aliments, dont la fraîcheur, n'est pas à la hauteur de ses attentes, explique l'entreprise Loblaw, à qui appartient la bannière à bas prix par communiqué.

Et contrairement à un remboursement traditionnel, tu pourrais repartir avec ton argent ET un produit plus frais, sans devoir débourser une cenne.

« Chez Maxi, on veut que nos clients sortent du magasin en ayant le sentiment d’en avoir vraiment eu pour leur argent. Ça passe bien sûr par les prix, mais aussi par la qualité et la fraîcheur de ce qu’ils mettent dans leur panier », explique Patrick Blanchette, vice-président principal de Maxi, par communiqué.

Quels produits sont couverts par la nouvelle « garantie fraîcheur » de Maxi?

La garantie ne concerne pas tous les aliments vendus en épicerie. Elle vise principalement les produits frais admissibles, répartis dans les catégories suivantes :

  • Les viandes fraîches;
  • Les poissons et fruits de mer frais;
  • Les fruits frais;
  • Les légumes frais, y compris les laitues en sac.

Ainsi, si tu achètes un avocat qui se révèle mauvais à l'intérieur, une laitue qui manque de fraîcheur ou encore de la viande dont la qualité ne répond pas à tes attentes, tu pourrais avoir droit à un dédommagement.

À noter toutefois que les aliments surgelés, les produits Flashfood ainsi que les articles en liquidation ou à prix réduit sont exclus de cette garantie.

Comment obtenir le remboursement et le remplacement promis?

Peu importe le produit admissible qui ne te satisfait pas côté fraîcheur, tu disposes de sept jours suivant ton achat pour le retourner

Pour profiter de cette nouvelle politique, tu dois rapporter l'aliment concerné au magasin Maxi où tu l'as acheté, accompagné de ton reçu original.

Il faut également respecter la date de péremption du produit si celle-ci arrive avant la fin du délai de sept jours.

Si ton produit répond aux conditions, Maxi s'engage à te rembourser le montant payé et à te le remplacer gratuitement avec un article similaire.

Autrement dit, tu récupères ton argent sans devoir renoncer au produit que tu avais initialement choisi. La garantie couvre également les achats admissibles effectués en ligne sur Maxi.ca ou par l'entremise de PC Express.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
épicerie au québeccoût de la vie au québecépicerie pas chèreépicerie maximaxiloblaws canada
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Une trouvaille pour ton frigo ou tes pique-niques est 54​% moins chère au Maxi vs Amazon

Pratique ET pas cher! 💸

On a fait la même épicerie chez Maxi et chez Tigre Géant : Voici le panier le moins cher

Oui, le Tigre Géant est aussi un bon endroit pour dénicher des aubaines sur la bouffe. 👀

11 aliments qui coûtent moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Va faire un tour sur Amazon avant de faire ton épicerie!

Recours collectif contre Keurig : date limite AUJOURD'HUI pour réclamer jusqu'à 75 $

C'est ta dernière chance de demander ta part du butin. 👀💸

Voici les prévisions météo de chaque mois pour l'hiver 2026-2027 au Québec

Pour savoir quand sortir ta pelle... ou ton passeport. ❄️✈️

L’ARC embauche à Montréal et ça paie jusqu’à 73 595 $/année avec un sec.5 seulement

Bonjour-Hi, le job payant et peu d’études!

Le célèbre train de Noël revient au Québec dès le mois prochain et voici tous les arrêts

Prochain arrêt : la magie de Noël! 🎄🚂

Le ciné-parc de Saint-Eustache présente des films GRATUITS pour l'Halloween

Plusieurs activités 100 % gratuites sont aussi au programme!🔥 🍿

7 jobs en télétravail chez Desjardins, nommé meilleur employeur au Québec selon Forbes

Si jamais tu voulais changer d'emploi prochainement.😏

On a comparé les prix des bonbons d'Halloween entre Costco et Walmart : Voici le gagnant

On a fait les calculs pour toi. 🎃

On a « stalké » Rébecca d'OD Panama et voici ce que tu veux savoir

Tu l'as peut-être déjà croisée!

Tu peux avoir un rabais de 10 ¢/litre dans ces stations-service au Québec aujourd'hui

C'est le temps de faire le plein! 🤑

Rappels alimentaires importants : 17 produits visés au Québec — vérifie ton frigo

Ton plateau de fromages mérite une petite inspection. 😲

10 bonbons d'Halloween populaires qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart

Donner des bonbons « in this economy », c'est presque un luxe. 😭🍬