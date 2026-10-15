« Garantie fraîcheur » : Maxi te rembourse ET remplace gratuitement certains produits
Fini, les vieilles laitues toutes mouillées non remboursables!
Si tu hésites à retourner à l'épicerie pour demander un échange ou un remboursement, sache que Maxi vient de lancer sa nouvelle « garantie fraîcheur ». Au menu : le remboursement ET le remplacement gratuit sur certains produits. Après tout, qui n'a jamais acheté un sac de laitue pour découvrir des feuilles toutes mouillées et rouillées, ou une caisse de clémentines dont plusieurs sont pourries?
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Depuis ce jeudi 15 octobre, cette nouvelle politique est en vigueur dans l'ensemble des magasins Maxi du Québec.
L'objectif est simple : permettre à la clientèle de faire son épicerie sans craindre de se retrouver avec des aliments, dont la fraîcheur, n'est pas à la hauteur de ses attentes, explique l'entreprise Loblaw, à qui appartient la bannière à bas prix par communiqué.
Et contrairement à un remboursement traditionnel, tu pourrais repartir avec ton argent ET un produit plus frais, sans devoir débourser une cenne.
« Chez Maxi, on veut que nos clients sortent du magasin en ayant le sentiment d’en avoir vraiment eu pour leur argent. Ça passe bien sûr par les prix, mais aussi par la qualité et la fraîcheur de ce qu’ils mettent dans leur panier », explique Patrick Blanchette, vice-président principal de Maxi, par communiqué.
Quels produits sont couverts par la nouvelle « garantie fraîcheur » de Maxi?
La garantie ne concerne pas tous les aliments vendus en épicerie. Elle vise principalement les produits frais admissibles, répartis dans les catégories suivantes :
- Les viandes fraîches;
- Les poissons et fruits de mer frais;
- Les fruits frais;
- Les légumes frais, y compris les laitues en sac.
Ainsi, si tu achètes un avocat qui se révèle mauvais à l'intérieur, une laitue qui manque de fraîcheur ou encore de la viande dont la qualité ne répond pas à tes attentes, tu pourrais avoir droit à un dédommagement.
À noter toutefois que les aliments surgelés, les produits Flashfood ainsi que les articles en liquidation ou à prix réduit sont exclus de cette garantie.
Comment obtenir le remboursement et le remplacement promis?
Peu importe le produit admissible qui ne te satisfait pas côté fraîcheur, tu disposes de sept jours suivant ton achat pour le retourner
Pour profiter de cette nouvelle politique, tu dois rapporter l'aliment concerné au magasin Maxi où tu l'as acheté, accompagné de ton reçu original.
Il faut également respecter la date de péremption du produit si celle-ci arrive avant la fin du délai de sept jours.
Si ton produit répond aux conditions, Maxi s'engage à te rembourser le montant payé et à te le remplacer gratuitement avec un article similaire.
Autrement dit, tu récupères ton argent sans devoir renoncer au produit que tu avais initialement choisi. La garantie couvre également les achats admissibles effectués en ligne sur Maxi.ca ou par l'entremise de PC Express.
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