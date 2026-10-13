Maxi vs Tigre Géant : On a comparé le même panier d'épicerie et l'écart surprend
Oui, le Tigre Géant est aussi un bon endroit pour dénicher des aubaines sur le bouffe. 👀
Entre les circulaires, les prix qui changent d’une semaine à l’autre et les formats qui ne sont jamais tout à fait les mêmes, pas toujours évident de savoir quelle épicerie est vraiment la plus avantageuse. Et qu’en est-il des magasins d’aubaines comme Tigre Géant, qu’on oublie souvent quand vient le temps de remplir le frigo? Pour y voir plus clair, on a comparé un même panier de 12 produits du quotidien chez Tigre Géant et chez Maxi, un chouchou des petits budgets : pain, œufs, lait, viande, fruits et légumes, ainsi que quelques incontournables du frigo et du garde-manger.
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Les prix, tous réguliers pour une comparaison juste, ont été relevés le 13 octobre 2026 sur le site Web de chaque bannière. On a privilégié les mêmes marques et les mêmes formats dans la mesure du possible. Quand ce n'était pas le cas, on a choisi des produits comparables et ramené les prix à l'unité ou aux 100 g pour comparer ce qui se compare.
Petit rappel : les prix à l'épicerie peuvent varier selon la succursale, les promotions en cours et la disponibilité des produits. Les spéciaux de la semaine peuvent donc changer le portrait d'un jour à l'autre.
Pain de ménage Gadoua
Prix au Maxi : 3,88 $ pour un sac de 675 g
Prix au Tigre Géant : 3 $ pour un sac de 675 g
Tranché épais et moelleux, le pain de ménage Gadoua est un classique des boîtes à pain québécoises, autant pour les toasts du matin que pour le pain doré du dimanche. Pour le même sac de 675 grammes, Tigre Géant affiche 3 $, contre 3,88 $ chez Maxi. Ces 88 cents d’écart représentent près de 23 % de moins sur un produit qu’on rachète souvent chaque semaine. À raison d’un sac par semaine, la différence dépasse 45 $ sur une année.
Yogourt grec nature Oîkos
Prix au Maxi : 7,49 $ pour 750 g
Prix au Tigre Géant : 6,98 $ pour 750 g
Avec sa texture épaisse et sa teneur élevée en protéines, le yogourt grec nature est aussi bon au déjeuner, avec des fruits et du granola, qu’en cuisine. Pour le pot de 750 grammes d’Oîkos, Tigre Géant affiche 6,98 $, contre 7,49 $ chez Maxi, soit 51 cents de moins. Si tu en manges tous les jours, un pot de ce format peut durer à peine une semaine, et l’écart se répète à chaque achat.
Beurre salé marque maison
Prix au Maxi : 6 $ pour 1 lb
Prix au Tigre Géant : 4,87 $ pour 1 lb
C'est le plus grand écart du panier : la livre de beurre de marque maison Giant Value coûte 1,13 $ de moins que celle de la marque sans nom de Maxi. À l'approche de la saison des biscuits des Fêtes, l'écart peut vite s'additionner si tu en achètes plusieurs.
Beurre d'arachide crémeux Kraft
Prix au Maxi : 5,97 $ pour 1 kg
Prix au Tigre Géant : 6,97 $ pour 1 kg
Collation d’après l’école, sandwich de dernière minute ou ingrédient d’une sauce satay maison : le beurre d’arachide est un incontournable du garde-manger. C’est aussi ici que Maxi remporte le duel. Le pot de 1 kilogramme de Kraft crémeux y coûte 5,97 $, contre 6,97 $ chez Tigre Géant. C’est exactement 1 $ d’écart, soit environ 14 % de moins. Dans une maison où le pot se vide rapidement, cette économie peut s’additionner au fil des semaines.
Lait 2 % Lactantia PurFiltre
Prix au Maxi : 5 $ pour 2 L
Prix au Tigre Géant : 4,98 $ pour 2 L
Le lait est l’un des achats les plus réguliers d’une épicerie pour les Québécois et Québécoises. Le carton de deux litres de lait 2 % Lactantia PurFiltre se vend 4,98 $ chez Tigre Géant et 5 $ chez Maxi. Avec seulement deux cents d’écart, c’est la comparaison la plus serrée du panier. Pour ce produit, peu importe où tu fais tes courses, la facture reste pratiquement la même.
Œufs de calibre gros
Prix au Maxi : 4,17 $ la douzaine
Prix au Tigre Géant : 4,08 $ la douzaine
Brouillés, miroir, cuits durs pour les lunchs ou incorporés dans une recette de muffins, les œufs font partie des aliments qui disparaissent le plus vite du frigo. Pour une douzaine de calibre gros, Tigre Géant affiche 4,08 $, contre 4,17 $ chez Maxi, soit neuf cents de différence. La comparaison réserve toutefois une petite surprise. Chez Tigre Géant, ce prix s’applique aux œufs de marque Burnbrae, alors que chez Maxi, il s’agit de la marque maison sans nom. Autrement dit, la marque nationale de Tigre Géant coûte un peu moins cher que la marque maison de son concurrent.
Concombre anglais
Prix au Maxi : 1 $ l'unité
Prix au Tigre Géant : 0,84 $ l'unité
En bâtonnets dans la boîte à lunch, tranché dans un sandwich ou râpé dans un tzatziki maison, le concombre anglais fait partie des légumes polyvalents qu’on garde presque toujours au frigo. Tigre Géant le vend 0,84 $ l’unité, contre 1 $ chez Maxi, soit 16 cents de moins par concombre. L’écart semble mince, mais il grimpe vite si tu en prends trois ou quatre pour la semaine. Garde aussi en tête que le prix des fruits et légumes fluctue selon les arrivages : le portrait pourrait être différent à la prochaine circulaire.
Avocats
Prix au Maxi : 5,99 $ pour six avocats (soit environ 1 $ l'unité)
Prix au Tigre Géant : 4,97 $ pour cinq avocats (soit environ 0,99 $ l'unité)
En guacamole, sur une rôtie ou tranché dans un bol repas, l’avocat s’invite à pas mal de repas. Les formats ne sont toutefois pas les mêmes d’une bannière à l’autre : Maxi vend un sac de six avocats à 5,99 $, alors que Tigre Géant propose un sac de cinq à 4,97 $. À la caisse, le sac de Tigre Géant coûte donc 1,02 $ de moins. Ramenés à l’unité, les deux prix sont toutefois pratiquement identiques, autour de 1 $ l’avocat.
Bœuf haché maigre (produit du Canada)
Prix au Maxi : 7,99 $ la livre, soit environ 1,76 $ pour 100 g
Prix au Tigre Géant : 11 $ pour 650 g, soit environ 1,69 $ pour 100 g
Sauce à spaghetti, tacos, pâté chinois ou boulettes : le bœuf haché maigre est l’une des protéines les plus polyvalentes du panier. Comparer les prix demande toutefois un petit calcul. Maxi le vend au poids en format club à 7,99 $ la livre, alors que Tigre Géant l’offre en paquet de 650 grammes à 11 $. Une fois ramené aux 100 grammes, Tigre Géant arrive légèrement devant, à environ 1,69 $ contre 1,76 $ chez Maxi. Pour une quantité équivalente de 650 grammes, tu paierais environ 11,45 $ chez Maxi, soit 45 cents de plus.
Le format familial du Maxi, non offert au Tigre Géant, peut quand même être intéressant si tu cuisines en grande quantité ou que tu sépares ta viande en portions pour le congélateur.
Jambon fumé style toupie Gaspésien
Prix au Maxi : 13 $ pour 750 g
Prix au Tigre Géant : 11,97 $ pour 750 g
Avec sa forme ronde caractéristique, le jambon fumé style toupie est un incontournable des soupers du dimanche, et des lunchs de la semaine qui suit. Pour le même jambon Gaspésien de 750 grammes, Tigre Géant demande 11,97 $, contre 13 $ chez Maxi. Avec 1,03 $ de différence, c’est le deuxième écart en importance du panier. Comme on l’achète souvent pour recevoir ou pour se préparer quelques repas d’avance (sandwichs, quiche, soupe aux pois), l’économie mérite d’être notée.
Café mélange original Tim Hortons
Prix au Maxi : 29 $ pour 875 g
Prix au Tigre Géant : 28,37 $ pour 875 g
C'est l'article le plus cher du panier, mais l'écart de 63 cents ne représente qu'environ 2 % du prix. Tigre Géant le vend 28,37 $, contre 29 $ chez Maxi. Comme un contenant de 875 g dure habituellement plusieurs semaines, c'est surtout en surveillant les circulaires que tu pourrais économiser davantage sur ce produit.
Céréales Corn Flakes Kellogg's
Prix au Maxi : 6 $ pour 600 g
Prix au Tigre Géant : 6,95 $ pour 600 g
Deuxième et dernière victoire de Maxi : la boîte de 600 g y coûte 95 cents de moins. Si les céréales du matin disparaissent rapidement chez toi, c'est un produit où l'écart joue en faveur de Maxi.
Verdict final
En fin de compte, Tigre Géant affiche le meilleur prix pour dix des douze produits comparés. Deux de ces victoires se jouent toutefois à quelques sous : le lait, avec deux cents d’écart, et les avocats, pratiquement au même prix à l’unité. Maxi l’emporte pour deux produits du garde-manger, le beurre d’arachide Kraft et les Corn Flakes de Kellogg’s.
Pour comparer des quantités équivalentes, on a ramené les avocats de Tigre Géant à un sac de six. Pour les onze produits vendus en format fixe, la facture s’élève alors à environ 84,97 $ chez Tigre Géant, contre 87,50 $ chez Maxi, soit un écart d’environ 2,53 $. En ajoutant 650 grammes de bœuf haché, l’écart atteint près de 3 $ (95,97 $ contre 98,95 $), ce qui représente environ 3 % du panier.
La différence n’est donc pas spectaculaire, mais elle est assez constante, surtout pour le pain, le beurre, le yogourt et le jambon.
D’autres facteurs peuvent toutefois faire pencher la balance : la proximité de ta succursale, les promotions de la semaine ou les points PC Optimum chez Maxi. La politique d’égalisation des prix « Imbattable » de Maxi permet aussi, sous certaines conditions, d’obtenir le prix plus bas d’un concurrent. À toi de voir ce qui convient le mieux à tes habitudes d’épicerie!
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