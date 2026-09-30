Épicerie au Québec : Ces 10 aliments coûtent jusqu'à 42 % moins cher qu'il y a un an
Enfin une bonne nouvelle pour ton panier d'épicerie! 🛒
Tu as l'impression que chaque passage à la caisse fait plus mal que le précédent? Tu n'es pas dupe, mais tout n'est pas une mauvaise nouvelle au rayon de l'épicerie. Certains aliments courants se vendent en effet nettement plus chers et moins chers au Québec qu'à pareille date l'an dernier. Quelques-uns ont même vu leur prix fondre de façon spectaculaire.
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C'est ce qui ressort des plus récentes données de Statistique Canada sur les prix de détail moyens mensuels, qui permettent de comparer ce que payaient les Québécois et Québécoises en juillet 2025 et en juillet 2026 pour 110 produits d'épicerie.
Sur l'ensemble de ces produits, 34 ont vu leur prix diminuer en un an. On y retrouve des fruits, de la viande, des produits de base du garde-manger et même des aliments pour bébés.
Si tu cherches à économiser sur ta facture, voici les 10 aliments dont le prix moyen a le plus reculé au Québec entre juillet 2025 et juillet 2026.
Les 10 aliments qui ont le plus baissé en un an
- Oranges
- 3,09 $ le kilo, contre 5,32 $ un an plus tôt
- Une baisse de 41,9 %
- Hauts de surlonge de bœuf
- 23,22 $ le kilo, contre 33,81 $ un an plus tôt
- Une baisse de 31,3 %
- Sucre blanc (2 kg)
- 2,77 $, contre 3,23 $ un an plus tôt
- Une baisse de 14,2 %
- Avocat
- 1,54 $ l'unité, contre 1,74 $ un an plus tôt
- Une baisse de 11,5 %
- Margarine (907 g)
- 6,27 $, contre 7,04 $ un an plus tôt
- Une baisse de 10,9 %
- Beurre d'arachide (1 kg)
- 5,51 $, contre 6,18 $ un an plus tôt
- Une baisse de 10,8 %
- Poires
- 5,65 $ le kilo, contre 6,31 $ un an plus tôt
- Une baisse de 10,5 %
- Craquelins et pain croustillant (200 g)
- 2,60 $, contre 2,87 $ un an plus tôt
- Une baisse de 9,4 %
- Crevettes (300 g)
- 6,95 $, contre 7,63 $ un an plus tôt
- Une baisse de 8,9 %
- Aliments pour bébés (128 ml)
- 1,52 $, contre 1,65 $ un an plus tôt
- Une baisse de 7,9 %
Des aubaines qui restent l'exception
Ces baisses ne doivent toutefois pas faire oublier le portrait d'ensemble. Parmi les 110 produits suivis par Statistique Canada, 75 coûtent plus cher qu'il y a un an, soit environ deux produits sur trois. Seul le ketchup, vendu en moyenne 4,83 $, n'a pas bougé d'un cent.
Certaines hausses sont d'ailleurs importantes. Le contenant de fraises de 454 g est passé de 3,30 $ à 5,70 $, une augmentation de 72,7 %, alors que le kilo de côtes de porc a bondi de 54 % et celui du poulet entier, de 40,6 %.
D'autres incontournables du panier ont à peine varié. Le lait en format de deux litres coûte 5,41 $ plutôt que 5,31 $, les poitrines de poulet 14,03 $ le kilo au lieu de 13,77 $, et la farine ainsi que le riz blanc n'ont grimpé que de quelques cents.
Des prix qui peuvent changer d'un mois à l'autre
Sur une plus courte période, la tendance est plus encourageante. Entre juin et juillet 2026, 55 des 110 produits ont vu leur prix baisser, contre 51 qui ont augmenté et quatre qui sont restés stables.
Il faut cependant garder en tête que ces données reflètent des prix moyens payés en magasin, et non une mesure directe de l'inflation. Les promotions, la taille des formats et les habitudes d'achat peuvent faire fluctuer ces moyennes, parfois de façon marquée. Le poulet entier, par exemple, a grimpé de 52,9 % en un seul mois.
Autrement dit, le prix affiché à ton épicerie peut différer de ces moyennes, mais elles donnent une bonne idée des produits à surveiller lors de ta prochaine commande.
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