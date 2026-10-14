Le ciné-parc de Saint-Eustache présente des films GRATUITS pour l'Halloween
Plusieurs activités 100 % gratuites sont aussi au programme!🔥 🍿
Tu n’as pas besoin d’être un enfant pour profiter de l’Halloween à 100 %, ni de dépenser une fortune pour y arriver. Entre le prix des bonbons qui ne cesse de grimper et les expériences d’horreur qui peuvent coûter près de 80 $ par personne, la facture monte vite. Si tu cherches une sortie spooky qui ne videra pas ton portefeuille, celle-ci devrait te plaire : le Ciné-Parc Saint-Eustache ouvre ses écrans géants pour une édition spéciale Halloween, et les projections sont gratuites le vendredi 30 et le samedi 31 octobre 2026.
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Eh oui, il y en a pour tous les goûts : que tu trippes sur les films d’horreur ou que tu préfères quelque chose d’un peu moins intense, tu devrais trouver ton bonheur. En plus des projections, une fête est prévue sur place avec des activités familiales, dont la plupart sont offertes sans frais.
Les films à l'affiche les 30 et 31 octobre
Écran 1 : Halloween (1978)
C'est le film culte qui a fait naître Michael Myers. Il est classé « 13 ans et plus » pour la violence et dure 1 h 31.
- Vendredi 30 octobre : version française
- Samedi 31 octobre : version française
Écran 2 : Scooby!
Ce film d'animation est parfait pour les petits monstres déguisés sur la banquette arrière. Scooby et Shaggy (Sammy) y sont écartés de Mystery Inc., avant de découvrir que le célèbre chien a un destin hors du commun. Il est classé « Général » et dure 1 h 34.
- Vendredi 30 octobre : version française
- Samedi 31 octobre : version anglaise (originale)
Écran 3 : Le téléphone noir (The Black Phone)
Un ado kidnappé reçoit des appels d'anciennes victimes sur un téléphone pourtant débranché. Il est classé « 13 ans et plus » pour la violence et l'horreur, et dure 1 h 43.
- Vendredi 30 octobre : version anglaise (originale)
- Samedi 31 octobre : version française
Des activités à partir de 0 $
Le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre, les festivités se poursuivront dès 10 h 30 avec des activités pour toute la famille. Et bonne nouvelle pour ton portefeuille : plusieurs animations seront entièrement gratuites! Voici ce qui t'attend :
- Bingo époustouflant : Gratuit, avec des passes pour le ciné-parc et le centre d'amusement à gagner.
- Défi des araignées : Gratuit, avec également des passes à remporter.
- Cadre de peur : Gratuit, pour immortaliser ton costume.
- Maquillage d'Halloween : De 13 h à 15 h, à partir de 2 $.
Tu peux donc profiter des activités pendant la journée, puis prolonger le plaisir avec une séance de cinéma gratuite le samedi soir. De quoi célébrer l'Halloween sans casser ton petit cochon! Pour les projections, mieux vaut arriver un peu en avance afin de te trouver une bonne place, surtout si tu n'as pas de pick-up pour t'offrir la meilleure vue.
Que tu préfères les films d'horreur qui donnent la chair de poule ou les activités festives avec ta petite gang, il y a de quoi passer un bon moment. Et avec autant d'options gratuites, difficile de trouver une excuse pour rester à la maison!
Petit conseil avant de partir : prévois des vêtements chauds et quelques couvertures pour profiter confortablement des films sous les étoiles. N'oublie pas non plus de consulter le site officiel pour connaître les heures exactes des projections. Généralement, l'été, c'est « dès la tombée de la nuit », mais la nuit arrive pas mal plus tôt à la fin octobre!
Films d'Halloween gratuits
Coût : Projections gratuites. Activités gratuites, sauf le maquillage, qui coûte à partir de 2 $. Nourriture payante sur place
Quand : Projections le vendredi 30 et le samedi 31 octobre 2026. Activités le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre 2026, dès 10 h 30
Adresse : Ciné-Parc Saint-Eustache - 455, av. Mathers, Saint-Eustache, QC
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