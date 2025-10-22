Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Un nouveau café trendy ouvre cette semaine dans l'ancien Archambault à Montréal

Si tu vas à l'UQAM, ça risque fortement d'attirer ton attention. 👀✨

Laurent Dagenais. Droite : Le Archambault de Montréal.

L’adresse du mythique Archambault reprend vie grâce à Empire et Laurent Dagenais.

@laurent.dagenais | Instagram, Meunierd | Dreamstime
Rédactrice en chef

Les foodies de la métropole auront une nouvelle adresse à tester dès cette semaine : un café-resto vient tout juste de s’installer dans l’ancien bâtiment Archambault, en plein cœur du nouveau complexe Empire Montréal qui a ouvert ses portes à la mi-octobre.

À lire également : 11 vraiment bons restaurants où manger à Montréal pour éviter les « trappes à touristes »

Ce nouveau café, appellé Maison BaultBerri en référence au magasin culte qui a marqué Montréal, a tout pour devenir rapidement le spot de prédilection des gens du coin et des étudiant.e.s de l'UQAM, à la recherche d’un endroit chaleureux où savourer un bon café.

Une ambiance cosy et sans prétention, à l'image du chef Laurent Dagenais

L’arrivée de ce café dans l’ancien bâtiment Archambault marque une nouvelle ère, avec l’ouverture du Empire Montréal. Ce lieu emblématique conserve son âme historique tout en accueillant des concepts modernes qui lui redonnent vie.

Le design du café et de la boutique Empire a été confié à Daniel Finkelstein de Design Finkel. L'espace café, d'environ 2500 pieds carrés et une quarantaine de places assises se démarquera par un design travaillé qui marie confort et vibe rétro. Tu pourras t’installer dans des divans moelleux ou prendre place sur des chaises au look vintage, clin d’œil au cachet historique du bâtiment.

« Notre café a été pensé comme un lieu chaleureux et convivial, où chacun se sent à l’aise. Que ce soit pour un café, prendre une bouchée, travailler ou discuter, tout est fait pour que l’on ait envie d’y revenir. Le décor se veut invitant et l’ambiance très détendue avec un éclairage tamisé. C’est l’endroit parfait pour relaxer en attendant quelqu’un qui magasine », explique Phil Grisé, propriétaire d'Empire.

Cette ambiance invitante crée le décor parfait pour siroter un espresso, avancer dans ton travail ou juste relaxer avec tes personnes prefs (ou ta date?), et même faire une petite séance magasinage au Empire, évidemment.

Grande ouverture de la Maison BaultBerri cette semaine

La grande ouverture officielle aura lieu ce samedi 25 octobre, de 8 h 30 à 17 h. Pour marquer l'événement, le chef Laurent Dagenais sera sur place pour partager un café avec les visiteurs et visiteuses et célébrer le tout. C'est l'occasion idéale de découvrir ce nouvel établissement, de rencontrer l'équipe derrière le projet et de profiter de l'ambiance unique qui règne dans cet espace fraîchement rénové.

Le menu de la Maison BaultBerri

Côté bouffe et breuvages, la carte promet de te faire saliver, fidèle au style du chef réputé. Disons-le : si tu vas à l'UQAM, ça risque de détrôner le Salon G assez rapidement.

Au menu : cafés, matchas, smoothies, tartines sur pain au levain comme un PB&J réinventé, un toast à l’avocat ou aux champignons, sandwichs décadents (pense jambon-beurre, poulet césar ou bagel gravlax), sans oublier les bols, les salades, les soupes réconfortantes et les desserts maison.

Tout sera préparé chaque jour avec des ingrédients frais, en collaboration avec les « meilleurs fournisseurs du Grand Montréal », peut-on lire dans un communiqué.

Bref, que tu sois fan de cafés de spécialité ou juste curieux.se de découvrir une nouvelle adresse à Montréal, ce spot gourmand vaut clairement le détour.


Maison BaultBerri Café Bistro

Coût : Entre 11 $ et 19 $ pour un plat principal

Quand : Ouverture le 25 octobre 2025 | Le Empire a ouvert ses portes le 18 octobre 2025

Adresse : Empire Montréal - 1275, rue Berri, Montréal, QC

Page Instagram de Maison Baultberri Café Bistro


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

    Laurent Dagenais transforme l’ancien Archambault en nouveau spot gourmand à Montréal

    L’adresse du mythique Archambault reprend vie, et ça va te donner faim!

