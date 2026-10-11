Cette escapade au Québec est un incontournable à faire au moins une fois à l’automne
Juste OUI! ✨
Les petites escapades d'automne ont quelque chose de particulièrement agréable. Entre les routes bordées d'arbres colorés, les arrêts gourmands et les paysages qui donnent envie de sortir son appareil photo toutes les cinq minutes, difficile de résister à l'appel d'un bon road trip. Et pour profiter de tout ça sans quitter le Québec, Coaticook, dans les Cantons-de-l'Est, est une destination qui mérite une place sur ta bucket list automnale.
À lire également : Cette petite île au Québec est la destination d'automne parfaite pour profiter des couleurs
Entourée de paysages agricoles et de collines qui se parent de couleurs éclatantes, cette charmante petite ville a tout pour te faire décrocher du quotidien. Tu peux commencer ta visite en explorant son centre-ville, ses commerces et ses bâtiments patrimoniaux, avant de partir à la découverte des paysages qui font la réputation de la région.
Impossible de passer par cette région sans faire un détour par le Parc de la Gorge de Coaticook. Son impressionnant pont suspendu, perché à 50 mètres au-dessus de la gorge, permet d'admirer un panorama spectaculaire. Le parc propose également 19 kilomètres de sentiers pour profiter des couleurs d'automne sous différents angles.
Pour une autre randonnée qui vaut le détour, direction le Parc Harold F. Baldwin, où se trouve le mont Pinacle. Une fois au sommet, la vue sur le lac Lyster et les montagnes environnantes pourrait bien devenir l'un des moments forts de ton escapade.
Et parce qu'un road trip réussi comprend presque toujours une pause, un arrêt à la Laiterie de Coaticook s'impose. Sa fameuse crème glacée est une véritable institution locale, et ce n'est certainement pas l'arrivée des températures plus fraîches qui devrait t'empêcher d'en profiter!
Tu peux aussi prolonger ta visite en découvrant les petites adresses gourmandes de la région ou en te promenant le long de la rivière Coaticook.
Bref, entre les panoramas colorés, les randonnées et les douceurs locales, cette destination a tout pour transformer une simple journée sur la route en une escapade automnale mémorable.
Site Internet de Tourisme Cantons-de-l'Est
- Cette petite ville du Québec est parfaite pour un voyage d'automne WOW au bord de l'eau - Narcity ›
- Cette petite ville au bord de l'eau à 1h30 de Québec est parfaite pour un voyage d'automne ›
- Cette petite île au Québec est la destination d'automne parfaite pour profiter des couleurs ›
- Ce village du Québec est féérique en automne et parfait pour une escapade colorée ›
- 7 petites villes au Québec qui sont simplement magnifiques pour un road trip cet automne ›
- Ce village au bord du fleuve près de Québec vaut le détour cet automne ›