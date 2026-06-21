Cette terrasse avec vue incroyable sur des chutes à 45 min d'Ottawa vaut le détour

Une petite escapade gourmande s'impose!

Une personne à table sur une terrasse devant un chute. Droite : Une table sur une terrasse devant un chute.

Road trip près de Montréal : Une terrasse au bord d'une chute vaut la visite.

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Éditrice Junior

À environ deux heures et demie de Montréal, une petite escapade gourmande en Ontario permet de découvrir un restaurant qui combine cuisine italienne et décor digne d’une carte postale. Si l’idée d’un road trip ponctué d’un bon repas et d’une vue spectaculaire te parle, Joe’s Italian Kitchen pourrait bien valoir le détour.

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Situé dans le village d’Almonte, moins d'une heure à l’ouest d’Ottawa, l’établissement occupe un ancien moulin à laine transformé en restaurant chaleureux. Son principal atout? Son emplacement directement devant les impressionnantes chutes Grand Falls, qui servent pratiquement de toile de fond à l’expérience. Pendant les journées ensoleillées, la terrasse offre un point de vue privilégié sur les cascades et la rivière, ce qui en fait un arrêt particulièrement apprécié pour ralentir le rythme et profiter du paysage.

Mais la vue n’est pas la seule raison de faire le trajet. Joe’s Italian Kitchen met aussi de l’avant une cuisine italienne inspirée des traditions romaines. L’endroit se distingue notamment comme la première pinseria certifiée au Canada. C'est donc un lieu où l'on sert de la pinsa, souvent présentée comme une cousine plus légère de la pizza traditionnelle, préparée avec un mélange de farines et de levain qui lui donne une texture croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur.

Au menu, plusieurs versions de cette spécialité romaine sont proposées, allant des classiques aux combinaisons plus généreuses garnies de pepperoni, de boulettes maison, de légumes rôtis ou de différents fromages italiens. Pour ouvrir l’appétit, tu peux partager une bruschetta, des olives marinées, des ailes de poulet cuites au four à bois ou encore des boulettes servies avec ricotta fouettée.

Les personnes qui préfèrent les pâtes fraîches trouveront aussi une sélection préparée de manière quotidienne, en plus de quelques options sans gluten.

Entre le charme du village, le bruit des chutes en arrière-plan et une assiette inspirée de l’Italie, cette adresse transforme facilement une simple sortie en véritable destination gourmande le temps d’une journée.

Joe's Italian Kitchen

Prix moyen d'un plat : 26 $

Type de bouffe : Italienne

Adresse : 7, rue Mill, Almonte, Ontario

Menu du Joe's Italian Kitchen

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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