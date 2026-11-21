Voyages aux États-Unis : Tu dois remplir ce nouveau document obligatoire avant ton vol
Même si tu fais juste une escale.😲 ✈️
Si tu as un voyage aux États-Unis prévu pour les Fêtes, une nouvelle étape s'ajoute avant de monter dans l'avion. Washington exige désormais que toutes les personnes qui prennent un vol international vers le pays signent une attestation, que la destination finale soit New York ou que ce soit une simple escale à Chicago.
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Cette nouvelle mesure sanitaire vise à freiner la propagation de l’Ebola vers les États-Unis. Tu n'as rien à imprimer à l'avance, mais tu ne pourras pas embarquer sans l'avoir remplie.
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (CDC) ont émis l'ordonnance le 22 octobre. Ils l'ont modifiée le 28 octobre, puis l'ont publiée au Federal Register le 30 octobre. Elle est en vigueur depuis le 3 novembre à 23 h 59 (heure de l'Est), selon la page officielle des CDC.
Selon le texte de l’ordonnance, l’exigence doit rester en place jusqu’au 18 décembre, à moins que les CDC ne la lèvent ou ne la modifient avant. Elle pourrait aussi être prolongée selon l’évolution de l’épidémie.
Elle s'ajoute aux restrictions déjà en place depuis le printemps. En mai, l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale pour l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda. Les CDC soulignent toutefois que le risque pour la population et les gens qui voyagent demeure faible.
Une seule question, aucune donnée médicale
Contrairement à ce que le mot « santé » pourrait laisser croire, le formulaire ne pose aucune question sur tes symptômes. Il te demande seulement de confirmer que tu n'as pas été physiquement présent ou présente en République démocratique du Congo (RDC) au cours des 21 jours précédant ton embarquement.
Un passage dans un aéroport congolais compte, même si tu n'as jamais quitté l'avion ou la zone de transit. Les CDC calculent la période en jours civils : le jour où tu quittes la RDC est le jour zéro, et un vol vers les États-Unis n'est permis qu'à partir du 22e jour.
Il suffit de cocher une case, puis d'inscrire ton nom, de signer et de dater. Le document est offert en anglais, en espagnol et en français.
Qui est visé?
Tout le monde, ou presque. Les CDC précisent que l'exigence s'applique à toute personne qui monte à bord d'un vol à destination des États-Unis depuis un pays étranger, y compris la population américaine et les résident.e.s permanent.e.s. Les Canadiens et les Canadiennes n'y échappent donc pas.
Les vols commerciaux, privés, cargo et d'aviation générale sont touchés, tout comme les départs des aéroports avec précontrôle américain, comme Montréal-Trudeau. Les équipages sont aussi inclus, même ceux qui voyagent en deadhead, c'est-à-dire comme passagers pour se repositionner.
Le transit compte également : même une escale aux États-Unis vers une autre destination exige l'attestation.
À l'inverse, les postes frontaliers terrestres et les ports maritimes ne sont pas visés. Si tu traverses la frontière en voiture, rien ne change pour l'instant. Les territoires américains comme Porto Rico ou les îles Vierges américaines ne sont pas considérés comme des pays étrangers.
Les exemptions sont « rares », selon les CDC. Elles concernent surtout le transport médical autorisé par le gouvernement américain et certains cas humanitaires.
Comment ça se passe à l'aéroport?
C'est ta compagnie aérienne qui recueille l'attestation au nom du gouvernement américain, au moment de l'embarquement ou peu avant. Selon le transporteur, ça peut prendre la forme d'une signature papier ou numérique, d'une case à cocher électronique ou, dans certains cas, d'une déclaration verbale enregistrée. Les CDC recommandent de vérifier la procédure auprès de ta compagnie.
Un parent ou un tuteur peut signer pour un enfant de moins de 18 ans. Une personne accompagnatrice peut aussi le faire pour quelqu'un qui en est incapable. Une seule personne peut remplir l'attestation pour tout un groupe qui voyage ensemble, mais chaque membre doit avoir la sienne au dossier.
Le personnel de la compagnie peut t'aider à entrer les informations, mais c'est toi, ou ton représentant ou ta représentante, qui atteste. La compagnie doit conserver le document pendant au moins 42 jours après l'arrivée du vol.
Ce que tu risques?
Une personne qui ne signe pas l'attestation se verra refuser l'embarquement. Les compagnies aériennes ont l'obligation de faire respecter la règle.
Fournir volontairement une information fausse ou trompeuse peut entraîner des amendes criminelles et une peine d'emprisonnement, selon la loi fédérale américaine citée par les CDC. Le formulaire mentionne aussi un possible refus d'embarquement lors de voyages futurs.
Et du côté d'Ottawa?
Le gouvernement du Canada maintient les États-Unis au niveau de risque le plus bas, « Prenez des mesures de sécurité normales ». La fiche voyage.gc.ca, mise à jour le 18 novembre, ne mentionne pas encore cette attestation. Elle rappelle toutefois, de façon générale, que certains pays ont adopté des restrictions d'entrée et des contrôles sanitaires en réponse à l'éclosion d'Ebola. Elle conseille aussi de vérifier les exigences auprès des autorités du pays de destination.
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