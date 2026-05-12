Canadiens-Sabres : Un gros party pour le match #5 est prévu au Centre Vidéotron de Québec

Pour UNE fois que les gens de Québec priorisent la Sainte-Flanelle au retour de Nordiques!

Les Canadiens de Montréal. Droite : des supporteurs des Canadiens de Montréal.

Le Centre Vidéotron de Québec fera un gros « party de visionnement » du match #5 Canadiens-Sabres, ce jeudi 14 mai.

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À défaut d’avoir encore une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), la ville de Québec sera envahie par la fièvre des séries éliminatoires, alors que le match numéro 5 entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo sera diffusé sur l’écran géant du Centre Vidéotron, ce jeudi 14 mai.

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Après deux joutes au Centre Bell, dans le 514, les amateurs et amatrices du Tricolore pourront longer l’autoroute 20, ou la 40, selon leur camp, afin de participer au « party de visionnement » organisé au Centre Vidéotron, dans le 418.

La maison des Remparts de Québec laissera place, le temps d’une soirée, au cinquième affrontement entre les Canadiens et les Sabres sur écran géant. Les portes ouvriront dès 18 h jeudi, tandis que la rencontre débutera à 19 h et sera diffusée sur le jumbotron de l’amphithéâtre.


Les billets sont en vente depuis ce lundi 11 mai au coût de 12 $ chacun. Les profits amassés pendant la soirée seront remis à la Fondation des Canadiens pour l’enfance, au Fonds d’études des Remparts et au Centre de pédiatrie sociale de Québec.

Même le maire de Québec, Bruno Marchand, sera de la partie. Il a d’ailleurs affirmé sur les réseaux sociaux que « ça va être la fête » au Centre Vidéotron.

Rappelons qu'au moment d'écrire ces lignes, les Canadiens de Montréal mène la série 2-1 contre les Sabres de Buffalo.

Party de visionnement - Canadiens-Sabres - Match #5 au Centre Vidéotron

Prix : 12 $

Quand : 14 mai, ouverture des portes à 18 h, match à 19 h

Adresse : 250, boul Wilfrid-Hamel, Quebec, QC

pour acheter tes billets, c'est par ici

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Québec Sport Canada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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