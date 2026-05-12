Canadiens-Sabres : Un gros party pour le match #5 est prévu au Centre Vidéotron de Québec
Pour UNE fois que les gens de Québec priorisent la Sainte-Flanelle au retour de Nordiques!
À défaut d’avoir encore une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), la ville de Québec sera envahie par la fièvre des séries éliminatoires, alors que le match numéro 5 entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo sera diffusé sur l’écran géant du Centre Vidéotron, ce jeudi 14 mai.
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Après deux joutes au Centre Bell, dans le 514, les amateurs et amatrices du Tricolore pourront longer l’autoroute 20, ou la 40, selon leur camp, afin de participer au « party de visionnement » organisé au Centre Vidéotron, dans le 418.
La maison des Remparts de Québec laissera place, le temps d’une soirée, au cinquième affrontement entre les Canadiens et les Sabres sur écran géant. Les portes ouvriront dès 18 h jeudi, tandis que la rencontre débutera à 19 h et sera diffusée sur le jumbotron de l’amphithéâtre.
Les billets sont en vente depuis ce lundi 11 mai au coût de 12 $ chacun. Les profits amassés pendant la soirée seront remis à la Fondation des Canadiens pour l’enfance, au Fonds d’études des Remparts et au Centre de pédiatrie sociale de Québec.
Même le maire de Québec, Bruno Marchand, sera de la partie. Il a d’ailleurs affirmé sur les réseaux sociaux que « ça va être la fête » au Centre Vidéotron.
Rappelons qu'au moment d'écrire ces lignes, les Canadiens de Montréal mène la série 2-1 contre les Sabres de Buffalo.
Party de visionnement - Canadiens-Sabres - Match #5 au Centre Vidéotron
Prix : 12 $
Quand : 14 mai, ouverture des portes à 18 h, match à 19 h
Adresse : 250, boul Wilfrid-Hamel, Quebec, QC
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