Costco vend une cocotte haut de gamme 100 $ moins cher que le prix sur Amazon

Une trouvaille de marque à prix réduit? Oui svp!

La façade d'un Costco.

Costco vend une cocotte haut de gamme à prix réduit.

Pixelarchitect | Dreamstime
Éditrice Junior

Les belles cocottes en fonte peuvent rapidement faire grimper la facture, surtout lorsqu'on magasine du côté des articles haut de gamme. Si tu avais justement un modèle Staub dans ta wish list, un petit détour chez Costco pourrait être de mise : une cocotte de la marque y est vendue à 199,99 $, alors qu'un modèle très similaire affiche un prix plus élevé sur Amazon.

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À l'entrepôt, on a repéré la cocotte peu profonde Staub de 4 L dans une teinte claire à 199,99 $. Le modèle mesure 26 cm et est fabriqué en France en fonte émaillée. Il vient avec un couvercle lourd muni de picots auto-arroseurs, qui permettent de redistribuer l'humidité sur les aliments pendant la cuisson. Il peut aussi être utilisé sur toutes les surfaces de cuisson, incluant les plaques à induction, en plus d'aller au four.

La cocotte peu profonde Staub de 4 L au Costco. La cocotte peu profonde Staub de 4 L est affichée à 199,99 $ au Costco. Narcity Québec

Du côté d'Amazon Canada, la cocotte ronde Staub couleur truffe est légèrement plus petite, avec une capacité de 3,8 L et un diamètre de 24 cm. Son prix conseillé affiché est de 299,99 $, soit 100 $ de plus que le modèle aperçu chez Costco. Elle possède elle aussi un intérieur en fonte émaillée, un couvercle avec picots, et convient aux mêmes méthodes de cuisson.

La cocotte ronde Staub de 24 centimètres sur Amazon Canada.

La cocotte ronde Staub de 24 centim\u00e8tres sur Amazon Canada. La cocotte ronde Staub de 24 centimètres sur Amazon Canada.Amazon Canada

Il y a toutefois une nuance à noter au moment d'écrire ces lignes : Amazon propose actuellement une offre anticipée réservée aux membres Prime, dans le cadre des Jours d'offres Prime. La cocotte y est affichée à 253,62 $, soit 15 % de rabais selon la page consultée. Même avec cette réduction temporaire, le modèle de Costco demeure donc 53,63 $ moins cher.

Au final, malgré le rabais réservé aux membres Prime sur Amazon, Costco affiche un prix plus bas pour une cocotte Staub légèrement plus grande. Une trouvaille qui pourrait valoir le détour si tu avais justement envie d'ajouter ce classique de la cuisine à tes armoires sans payer le plein prix.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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