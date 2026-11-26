IGA, Maxi, Adonis : Voici les épiceries jugées les plus fiables au Québec
IGA domine, MAIS pas partout! 👀
Maxi, IGA, Adonis : entre les comparaisons de prix, les circulaires et les programmes de fidélité, choisir où faire son épicerie au Québec n'est pas toujours simple. Un nouveau palmarès révèle vers quelles bannières les consommateurs et consommatrices se tournent quand vient le temps de nommer celle qui leur inspire le plus confiance.
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La firme BrandSpark a dévoilé le 24 novembre dernier les résultats québécois de ses Prix Les plus dignes de confiance 2027. La section consacrée aux épiceries compte huit catégories, allant de la boulangerie au service à la clientèle.
Le classement repose sur l'Étude canadienne sur la confiance BrandSpark, menée auprès de 48 237 personnes à travers le pays. Les répondants et répondantes qui fréquentent une catégorie devaient nommer spontanément, sans liste de choix, la marque à laquelle ils font le plus confiance.
Pour l'emporter, une bannière devait récolter au moins 10 % des mentions et devancer la suivante d'au moins trois points. Quand l'écart est plus mince, BrandSpark déclare une égalité.
IGA rafle cinq catégories sur huit
Le résultat est sans équivoque : IGA, une bannière de Sobeys, arrive en tête dans cinq catégories, soit l'épicerie conventionnelle, la boulangerie, le comptoir de charcuterie, le service à la clientèle et les plats préparés frais.
Ses victoires les plus marquées concernent la charcuterie et les plats préparés frais, avec un indice de 65 dans les deux cas. Plusieurs répondant.e.s saluent la fraîcheur des produits, l'offre locale et la présence de personnel dans chaque département. D'autres estiment que ses plats préparés s'approchent de ceux faits maison.
IGA n'est toutefois pas reconnu pour ses aubaines. Cette distinction revient à Maxi, la bannière à bas prix de Loblaw.
L'enseigne, dont Martin Matte est l'égérie, remporte la catégorie des grandes surfaces préférées au Québec, avec un indice de 64. Les commentaires soulignent notamment ses prix, son choix, la fraîcheur de ses aliments et son programme de fidélité PC Optimum.
Maxi partage également la première place pour les meilleurs nouveaux produits avec Metro, avec un écart minime entre les deux. Si plusieurs trouvent Metro plus cher, d'autres apprécient son offre de nouveautés.
Adonis, qui appartient à Metro inc., complète le tableau en s'imposant comme l'épicerie de choix pour les aliments internationaux.
Voici le classement complet pour le Québec :
- Épicerie conventionnelle
- IGA
- Boulangerie d'épicerie
- IGA
- Comptoir de charcuterie d'épicerie
- IGA
- Épicerie pour le service à la clientèle
- IGA
- Épicerie offrant des plats préparés frais
- IGA
- Épicerie pour les aliments internationaux
- Adonis
- Épicerie pour les nouveaux produits
- Maxi et Metro
- Épicerie de grande surface
- Maxi
Le Québec ne vote pas comme le reste du Canada
Les résultats québécois tranchent avec ceux du reste du pays. À l'échelle canadienne, Metro remporte les catégories de l'épicerie conventionnelle et de la boulangerie, tandis qu'IGA partage le deuxième rang avec Real Canadian Superstore.
Walmart, absent du palmarès québécois, domine plusieurs catégories nationales, dont le service à la clientèle et les nouveaux produits. Il partage aussi la première place des grandes surfaces avec Costco, alors que Maxi l'emporte au Québec.
Même constat pour les programmes de fidélité : PC Optimum est le plus digne de confiance au Canada, mais c'est Moi, le programme de Metro, qui arrive en tête au Québec.
Les huit catégories québécoises sont remportées par Sobeys, Loblaw et Metro inc. Des enseignes populaires comme Super C et Provigo ne figurent toutefois pas parmi les gagnants.
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