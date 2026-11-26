Voici les 15 marques qui ont le plus d’aura en 2026 selon les Québécois
La Roche-Posay, Coaticook, Bagel St-Viateur : il y en a qui se démarquent! 😍
Des marques, il y en a à la pelletée, partout, tout le temps. Lesquelles ont la meilleure « aura » et font vraiment craquer les Québécois et Québécoises? Une nouvelle étude de la firme Léger s'est penchée sur le pouvoir d'attraction de plus de 200 marques, et plusieurs entreprises d'ici se sont taillé une place parmi les géants internationaux.
À lire également : Les programmes de fidélité préférés des Québécois sont dévoilés et le #1 surprend
Publiée ce mercredi 25 novembre, la toute première édition de L'aura des marques de Léger s'est penchée sur la question, à savoir ce qui donne envie de choisir une marque plutôt qu'une autre, et ce qui fait qu'on s'y attache au point de ne pas vouloir la remplacer.
Pour établir ce classement, la firme a sondé 22 195 personnes de 16 ans et plus, du 1er septembre au 5 octobre, sur plus de 200 marques réparties dans 29 catégories. Celles-ci ont été évaluées selon six critères, qui ont permis de leur attribuer un score Aura sur 100.
C'est quoi, l'aura d'une marque? Pour Léger, c'est sa force d'attraction, soit sa capacité à donner envie, à ce qu'on s'y identifie et à ce qu'on veuille faire partie de son univers. Pas besoin d'avoir acheté un produit pour être sous le charme. On peut très bien rêver d'une voiture de luxe sans jamais en avoir conduit une.
Au sommet du classement québécois, c'est La Roche-Posay qui obtient la meilleure aura, avec un score de 84,1 sur 100, alors que la moyenne de l'ensemble des marques évaluées au Québec s'établit à 64,6. Lindt (82,1) et The Ordinary (82,0) complètent le podium, talonnés de très près par la crème glacée Coaticook (81,9).
Les goûts des Québécois et Québécoises ne sont d'ailleurs pas tout à fait les mêmes que ceux du reste du pays. À l'échelle canadienne, c'est plutôt Chapman's qui domine avec 81,4, devant The Ordinary, Lindt, Medicube et La Roche-Posay.
L'écart le plus frappant touche Arc'teryx, qui atteint 81,6 au Québec contre 68,0 ailleurs au Canada. Ici, la marque de vêtements de plein air suscite davantage de fierté et d'identification, alors qu'elle séduit surtout par son côté technique dans les autres provinces.
Les 15 marques qui ont le plus d’aura au Québec en 2026
- La Roche-Posay
- Lindt
- The Ordinary
- Coaticook
- Arc’teryx
- Bagel St-Viateur
- Ferrero Rocher
- Nespresso
- Mia Bijoux
- Häagen-Dazs
- Apple
- Chocolats Favoris
- St-Méthode
- Manmade
- Fromagerie Bergeron
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Shell change son programme de récompenses : Voici comment sauver jusqu'à 13 ¢/L à la pompe ›
- Tes achats chez Dollarama peuvent maintenant te rapporter des points : voici comment ›
- Cartes de récompenses gratuites au Québec : Voici celles qui te font économiser le plus ›
- Cartes de récompenses gratuites au Québec : En voici 9 qui te feront économiser gros ›
- Les programmes de fidélité préférés des Québécois sont dévoilés et le #1 surprend ›