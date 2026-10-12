Cet hôtel au Québec offre nuitée, spa et déjeuner pour moins de 70 $ par personne

Une escapade d’automne qui ne te coûtera pas un bras!

L'Hôtel Lac Brome au bord de l'eau. Droite : Une personne dans un spa.

Voyage : Un séjour pour deux incluant la nuitée, le déjeuner et l’accès au spa est offert dans les Cantons-de-l’Est.

Hotel Lac Brome, BW Signature Collection | Facebook, @hotel.lacbrome | Instagram
Éditrice Junior

Toi aussi, tu as juste envie d’un sauna, d’une belle vue et d’un bon déjeuner cet automne? On te comprend tellement. Et si ton portefeuille trouve l’idée moins tentante que toi, on a peut-être trouvé le forfait qui va vous mettre d’accord : nuitée, déjeuner et accès au spa dans les Cantons-de-l’Est, à petit prix.

À lire également : Ce « resort » à 1 h de Québec offre nuitée, spa, déjeuner et vin pour 89 $ par personne

Direction l’Hôtel Lac Brome, à Foster, à une centaine de kilomètres de Montréal. Avec ses 38 chambres et suites, l’établissement est posé entre les rives du lac Brome et la réserve naturelle Quilliams-Durrull. Imagine un peu le paysage avec les arbres qui changent de couleur!

Pour la portion détente, tu pourras te prélasser dans le bain à remous, le sauna et le bain vapeur.

Sur Promo Rabais, tu peux mettre la main sur le forfait pour deux à partir de 139 $ au lieu de 249 $, soit un rabais d’environ 44 %. Ça comprend ta nuitée en chambre Supérieure ou Deluxe (selon l’option que tu choisis), le petit-déjeuner buffet chaud et l’accès à l’espace détente. Si tu fais le calcul avec ta personne préférée, ça revient à 69,50 $ chacun. Pas mal, hein?

Et si tu sais déjà qu’une seule nuit ne sera pas assez, d’autres options te permettent de rester deux nuitées ou de te gâter avec une chambre de catégorie supérieure.

Un lac, un sauna et un déjeuner que tu n’as même pas à préparer : oui, s. v. p.!

Hôtel Lac Brome

Prix : À partir de 139 $ pour deux personnes (nuitée, déjeuner et accès à l’espace détente)

Adresse : 572, ch. Lakeside, Lac-Brome, QC

C’est ici pour réserver


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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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