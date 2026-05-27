Kraft Dinner sort un nouveau gâteau au fromage au Québec et non, ce n'est pas une blague
Miam ou Beurk? 🧀🍰
Si TikTok a prouvé une chose, c'est que le Kraft Dinner se réinvente à l'infini. La marque elle-même semble avoir pris note : après plusieurs années à surprendre avec des saveurs inattendues, elle franchit maintenant une nouvelle étape en quittant carrément le rayon des repas pour atterrir dans celui des desserts.
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Du 26 mai au 12 juin 2026, les adeptes de macaroni au fromage à la dent sucrée peuvent déguster un tout nouveau gâteau au fromage signé Kraft Dinner.
Concrètement, il s'agit d'un gâteau au fromage avec le fameux fromage KD intégré à même la croûte de biscuits Graham et à la garniture crémeuse. Le résultat : une gâterie sucrée-salée qui joue à fond la carte de la nostalgie gustative.
Au Québec, le dessert est offert dans sept succursales du Grand Montréal de la boulangerie Les Délices Lafrenaie, et ce, jusqu'à épuisement des stocks. Il est aussi possible de se le faire livrer via Uber Eats et DoorDash si tu préfères le tester en direct de ton sofa.
Et si c'est un hit pour toi, la recette officielle est disponible en ligne pour reproduire l'expérience ad vitam aeternam!Alors, génie culinaire ou crime fromager?