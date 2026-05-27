Kraft Dinner sort un nouveau gâteau au fromage au Québec et non, ce n'est pas une blague

Miam ou Beurk? 🧀🍰

Des boîtes de macaroni au fromage Kraft Dinner. Droite : Le gâteau au macaroni au fromage KD.

Le nouveau gâteau au macaroni au fromage KD sera disponible dans sept succursales des Délices Lafrenaie du Grand Montréal.

Narcity Québec, Kraft Dinner Canada
Éditrice sénior, Nouvelles

Si TikTok a prouvé une chose, c'est que le Kraft Dinner se réinvente à l'infini. La marque elle-même semble avoir pris note : après plusieurs années à surprendre avec des saveurs inattendues, elle franchit maintenant une nouvelle étape en quittant carrément le rayon des repas pour atterrir dans celui des desserts.

À lire également : J'ai goûté 7 macaronis au fromage d'épicerie et il y a vraiment mieux que Kraft Dinner

Du 26 mai au 12 juin 2026, les adeptes de macaroni au fromage à la dent sucrée peuvent déguster un tout nouveau gâteau au fromage signé Kraft Dinner.

Concrètement, il s'agit d'un gâteau au fromage avec le fameux fromage KD intégré à même la croûte de biscuits Graham et à la garniture crémeuse. Le résultat : une gâterie sucrée-salée qui joue à fond la carte de la nostalgie gustative.

Au Québec, le dessert est offert dans sept succursales du Grand Montréal de la boulangerie Les Délices Lafrenaie, et ce, jusqu'à épuisement des stocks. Il est aussi possible de se le faire livrer via Uber Eats et DoorDash si tu préfères le tester en direct de ton sofa.

Et si c'est un hit pour toi, la recette officielle est disponible en ligne pour reproduire l'expérience ad vitam aeternam!

Alors, génie culinaire ou crime fromager?




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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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