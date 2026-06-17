Cette grotte cachée au Québec vaut clairement le détour pour un road trip aux vues irréelles

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Une personne assise dans la grotte cachée. Droite : une personne marchant dans la grotte.

La grotte cachée en Gaspésie offre un paysage irréel et l'accès y est gratuit.

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Rédactrice pigiste

Quand l’envie de partir en road trip se présente, le Québec ne manque clairement pas d’endroits à ajouter à ton itinéraire. Entre les montagnes, le fleuve et les coins moins connus, il existe encore des lieux capables de surprendre même les personnes qui aiment explorer la province depuis longtemps. Et parmi ces arrêts qui valent vraiment un détour, il y a une grotte impressionnante qui se cache en Gaspésie et qui donne l’impression d’avoir été tirée d’un décor irréel.

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On parle ici de la grotte située dans le Géoparc mondial UNESCO de Percé. Ce site naturel attire déjà beaucoup de touristes pour ses paysages spectaculaires, mais cette formation rocheuse en particulier reste l’un des coins les plus intrigants à découvrir sur place.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, il ne s’agit pas d’une grotte traditionnelle creusée profondément dans la montagne. Le décor prend plutôt la forme d’une gorge façonnée au fil du temps par l’eau qui s’est frayé un chemin à travers la roche. Le résultat est assez impressionnant. Les parois abruptes, les formes sculptées naturellement et la petite chute d’eau qui coule doucement au centre créent un paysage qui semble presque irréel quand on se retrouve devant.

Pour atteindre cet endroit, il suffit d’emprunter le chemin de la grotte qui fait partie des sentiers pédestres du Mont Saint-Anne. La marche permet de profiter du calme de la forêt tout en avançant vers ce point de vue plutôt unique. Bonne nouvelle si tu veux ajouter cet arrêt à ton itinéraire : les sentiers sont accessibles toute l’année et tu peux y marcher gratuitement, ce qui en fait une sortie facile à intégrer à un road trip dans le coin.

Une fois sur le site, on se rend vite compte que la grotte n’est qu’une des nombreuses choses à voir dans le secteur. Le Géoparc propose aussi d’autres expériences qui valent le coup d’œil. Entre autres, tu peux aussi t’aventurer sur une plateforme vitrée suspendue à près de 200 mètres du sol pour admirer les paysages de la région avec une vue assez impressionnante. Et si tu veux prolonger l’exploration, il y a également la forêt magique, un parcours immersif qui ajoute une petite touche ludique à la visite.

Bref, si tu prévois prendre la route vers la Gaspésie et que tu cherches un arrêt qui sort un peu de l’ordinaire, ce coin naturel pourrait bien devenir l’un des moments marquants de ton voyage cet été.

La grotte du Géoparc mondial UNESCO de Percé

Coût : Accès aux sentiers gratuit, 10 $ pour le stationnement

Adresse : Géoparc mondial UNESCO de Percé, 180, route 132 O., Percé, QC

Site Internet du Géoparc mondial UNESCO de Percé

Avant de partir à l'aventure, consulte notre Guide du voyageur responsable pour rester informé.e, en sécurité, intelligent.e et, surtout, respectueux.se durant ton voyage.

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  • Claudia Chrétien

    Claudia Chrétien est rédactrice pigiste chez Narcity et se spécialise dans les meilleures trouvailles au Québec. Elle a le flair pour repérer les vraies aubaines, dénicher des incontournables à prix mini et trouver des « dupes » qui permettent de se gâter sans dépasser son budget.

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