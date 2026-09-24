Rappel de 90 000 mousses pour cheveux Schwarzkopf au Canada qui peuvent éclater

Vérifie tes produits avant ta prochaine mise en plis. 💇😳

Le logo de Schwarzkopf.

90 000 unités de mousse coiffante de marque Schwarzkopf sont visés par un rappel au Canada.

Roman Nurutdinov | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Avis à celles et ceux qui comptent sur une mousse coiffante à tenue forte pour dompter leur chevelure : Santé Canada a annoncé le rappel de la Mousse Professionnelle Osis Grip de Schwarzkopf, vendue au pays depuis près de trois ans. Le problème? Son contenant sous pression pourrait céder et causer des blessures.

À lire également : Rappels chez Walmart Canada : voici les 2 produits à retourner immédiatement

L'avis, publié le 21 septembre 2026, s'ajoute à une série de rappels au Canada qui visent des objets du quotidien, des pulvérisateurs d'ambiance vendus chez Walmart aux batteries externes de Winners. Et celui-ci ratisse large : selon le fabricant, 90 089 bouteilles ont trouvé preneur au Canada entre novembre 2023 et juin 2026. L'item se vend notamment dans les boutiques spécialisées et les salons de coiffure, mais il est également disponible sur Amazon.

Quel est le problème?

Le défaut se trouve dans l'emballage de la mousse, pas dans la formule. Selon Santé Canada, le produit peut s'échapper de la bouteille lorsqu'elle est sous pression. Cette fuite, combinée à la pression, pourrait finir par faire rompre le contenant, ce qui présente un risque de blessures, mais aussi de dommages matériels.

En date du 18 septembre 2026, l'entreprise avait reçu un rapport d'incident au pays. Aucune blessure n'avait toutefois été signalée.

La mousse, fabriquée en Hongrie, est importée par Henkel Consumer Brands Canada, une entreprise de Mississauga, en Ontario.

Les 25 lots visés par le rappel

Mousse Professionnelle Osis Grip de Schwarzkopf. La mousse Professionnelle Osis Grip de Schwarzkopf fait l'objet d'un rappel au Canada. Santé Canada

Seul le format de 200 ml (6,76 oz liq.) est concerné. Pour savoir si ta bouteille fait partie du lot, repère le numéro de lot imprimé sur le contenant et compare-le avec la liste complète :

  • 2901X4577N
  • 2901X4578N
  • 290265P91O
  • 290665Q30O
  • 290855N31O
  • 290866R38P
  • 290994281N
  • 291046L06P
  • 291174W17N
  • 291435H76O
  • 291435H77O
  • 291455N33O
  • 291515A59O
  • 291515A99O
  • 291515B01O
  • 291555N33O
  • 291615B01O
  • 291616B68P
  • 291716B69P
  • 291825E960
  • 291925E96O
  • 292015B73O
  • 2928Y538BO
  • 2928Y539BO
  • 293066U32P

Quoi faire si tu en as une

Si ta mousse figure dans la liste, cesse immédiatement de l'utiliser et rapporte-la au magasin où tu l'as achetée pour obtenir un remboursement. Se détaillant entre 20 $ et 30 $, ça vaut la peine de se déplacer pour réclamer ton dû.

Si tu as vécu un incident avec ce produit, Santé Canada t'invite à le signaler en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.

From Your Site Articles
rappel de produitssanté canadarappels au canadarappel au canadarappel au québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Santé Canada rappelle plus de 1,2 million de Thermos : le bouchon peut t'exploser au visage

Ton bon vieux Thermos pourrait être plus dangereux qu'il en a l'air. 🫠🤯

Rappels importants de Costco: Cesse d'utiliser ces 6 produits et retourne-les immédiatement

Du lait aux stores pour fenêtres : vérifie ce que t'as acheté chez Costco. 😳

Rappel de shampoings et revitalisants vendus dans les Costco au Québec ce mois-ci

Avec des risques d'irritation, vérifie avant de l'utiliser. 👀

Rappels de Winners, HomeSense et Marshalls au Canada : voici les 2 produits concernés

Si tu magasines dans ces commerces, jette un coup d'oeil à ça. 👀

Statistique Canada dévoile les prénoms de bébé les plus populaires au pays en 2025

Olivia s'est fait détrôner chez les fillettes! 👑👶

Crédit d’impôt pour solidarité : Voici combien tu peux recevoir en octobre 2026 au Québec

Une somme qui est non négligeable! 🤑

Rappels d'aliments importants : Ces 59 produits sont visés au Québec

Framboises, cheddar, poulet : ton frigo mérite une petite inspection. 🔍

16 des meilleures trouvailles et nouveautés au Dollarama à moins de 5 $ ce mois-ci

Plusieurs produits coûtent une petite fortune chez d’autres détaillants. 😲

Élections 2026 : 7 moments qui ont volé le show lors du débat de Radio-Canada

La cacophonie était TRÈS souvent la 6e invitée sur le plateau! 🥴

Jusqu'à 5 875 $ pourront être réclamés dès octobre par ces propriétaires au Québec

Et tu as jusqu'au 1er décembre pour faire ta demande! 🏡

Cette ville en Ontario est l'une des plus belles au Canada et vaut la visite cet automne

Une escapade 100 % automne t'attend!

Cette trouvaille beauté populaire coûte 34 % moins cher au Costco qu'au Sephora

Si tu avais déjà un oeil sur cette brume virale, c'est le temps d'aller chez Costco!

Le gouvernement du Canada embauche avec ou sans diplôme et ça paye jusqu'à 73 595 $/an

Trois postes sont à ta portée au Québec!

Donald Trump s'en prend encore au Canada et croit que le pays « s'autodétruit »

Ce n'est pas juste l'immigration aux États-Unis qui le dérange... 🙄