Rappel de 90 000 mousses pour cheveux Schwarzkopf au Canada qui peuvent éclater
Vérifie tes produits avant ta prochaine mise en plis. 💇😳
Avis à celles et ceux qui comptent sur une mousse coiffante à tenue forte pour dompter leur chevelure : Santé Canada a annoncé le rappel de la Mousse Professionnelle Osis Grip de Schwarzkopf, vendue au pays depuis près de trois ans. Le problème? Son contenant sous pression pourrait céder et causer des blessures.
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L'avis, publié le 21 septembre 2026, s'ajoute à une série de rappels au Canada qui visent des objets du quotidien, des pulvérisateurs d'ambiance vendus chez Walmart aux batteries externes de Winners. Et celui-ci ratisse large : selon le fabricant, 90 089 bouteilles ont trouvé preneur au Canada entre novembre 2023 et juin 2026. L'item se vend notamment dans les boutiques spécialisées et les salons de coiffure, mais il est également disponible sur Amazon.
Quel est le problème?
Le défaut se trouve dans l'emballage de la mousse, pas dans la formule. Selon Santé Canada, le produit peut s'échapper de la bouteille lorsqu'elle est sous pression. Cette fuite, combinée à la pression, pourrait finir par faire rompre le contenant, ce qui présente un risque de blessures, mais aussi de dommages matériels.
En date du 18 septembre 2026, l'entreprise avait reçu un rapport d'incident au pays. Aucune blessure n'avait toutefois été signalée.
La mousse, fabriquée en Hongrie, est importée par Henkel Consumer Brands Canada, une entreprise de Mississauga, en Ontario.
Les 25 lots visés par le rappel
La mousse Professionnelle Osis Grip de Schwarzkopf fait l'objet d'un rappel au Canada. Santé Canada
Seul le format de 200 ml (6,76 oz liq.) est concerné. Pour savoir si ta bouteille fait partie du lot, repère le numéro de lot imprimé sur le contenant et compare-le avec la liste complète :
- 2901X4577N
- 2901X4578N
- 290265P91O
- 290665Q30O
- 290855N31O
- 290866R38P
- 290994281N
- 291046L06P
- 291174W17N
- 291435H76O
- 291435H77O
- 291455N33O
- 291515A59O
- 291515A99O
- 291515B01O
- 291555N33O
- 291615B01O
- 291616B68P
- 291716B69P
- 291825E960
- 291925E96O
- 292015B73O
- 2928Y538BO
- 2928Y539BO
- 293066U32P
Quoi faire si tu en as une
Si ta mousse figure dans la liste, cesse immédiatement de l'utiliser et rapporte-la au magasin où tu l'as achetée pour obtenir un remboursement. Se détaillant entre 20 $ et 30 $, ça vaut la peine de se déplacer pour réclamer ton dû.
Si tu as vécu un incident avec ce produit, Santé Canada t'invite à le signaler en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.