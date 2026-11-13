Uber : Tu pourras demander une femme au lieu d’un homme pour ta course au Québec

« L’objectif est de renforcer le sentiment de sécurité. »

Une personne avec un cellulaire dans les mains où l'on voit l'application Uber.

Uber déploie au Canada de nouvelles fonctionnalités de sécurité destinées aux ados, aux personnes aînées et aux passagères.

Dennizn | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Femme ou homme au volant : sur Uber, ce choix ne sera bientôt plus laissé au hasard. Une nouvelle option permettra de demander une conductrice au moment de commander sa course, une première pour la clientèle au pays.

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Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, les femmes ne seront pas les seules à y avoir accès. C’est ce qu’a annoncé Uber cette semaine, en dévoilant du même coup deux autres fonctionnalités pensées pour la sécurité et l’autonomie des ados et des personnes âgées. Les trois fonctionnalités arriveront à des moments différents, d’ici la fin de l’année.

Qui pourra demander une conductrice?

Baptisée Conductrices, la nouvelle option sera offerte à compter du mardi 17 novembre, selon Uber. Elle permettra aux femmes, aux personnes non binaires ainsi qu’aux ados, peu importe leur genre, d’obtenir une course avec une femme au volant.

L’objectif, explique l’entreprise, est d’aider les gens à se sentir plus en sécurité pendant leurs déplacements et de leur offrir une expérience mieux adaptée à leurs besoins.

Sur la page qu’elle consacre à cette fonctionnalité, Uber détaille trois façons de s’en servir. La première se fait au moment de commander : il suffit de choisir, parmi les types de courses proposés, l’option identifiée par une petite icône de fleur. Il est aussi possible de planifier son trajet avec une conductrice jusqu’à 90 jours à l’avance.

Enfin, les personnes admissibles peuvent activer dans les paramètres de l’application une préférence par défaut pour leurs courses UberX. L’entreprise prévient toutefois que le jumelage n’est pas garanti : elle tentera de trouver une conductrice chaque fois qu’il y en aura une de disponible.

Il s’agit en quelque sorte de l’inverse d’une option qui existe déjà au pays. Depuis février 2023, les femmes et les personnes non binaires qui conduisent pour Uber au Canada peuvent indiquer dans leur application qu’elles préfèrent prendre en charge des passagères, comme l’avait annoncé l’entreprise dans sa salle de presse à l’époque. Désormais, le choix ira dans les deux sens.

Les personnes aînées n’ont plus besoin d’un proche pour s’inscrire

Jusqu’ici, un compte aîné sur Uber devait obligatoirement être créé à partir du profil familial d’un proche, qui envoyait une invitation à la personne âgée. Dès le lundi 16 novembre, les personnes aînées pourront ouvrir et gérer leur compte elles-mêmes. Celles qui préfèrent avoir un coup de main avec les réservations et les paiements pourront toujours le relier au profil familial d’un membre de leur entourage.

L’interface offre un affichage simplifié et permet de personnaliser ses préférences de prise en charge. Il est aussi possible d’aviser la personne au volant qu’on aura besoin d’un peu plus de temps pour embarquer, et de partager l’état de sa course avec son entourage.

Une vidéo en direct pendant les trajets des ados

La troisième nouveauté vise les parents, les tuteurs et les tutrices. D’ici la période des Fêtes, ils pourront s’assurer en temps réel que tout se passe bien pendant la course de leur ado, grâce à la caméra du téléphone du chauffeur, lorsque la fonctionnalité est activée.

Selon Uber, cet outil s’ajoute à ceux déjà offerts pour les comptes d’ados, comme le suivi du trajet en direct et la vérification par NIP.


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  • Ariane Fortin

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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