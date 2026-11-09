Voici les 11 métiers les moins admirés au Québec en 2026

Fais-tu partie des mal-aimés de la province? 🥲

Paul St-Pierre Plamondon. Droite : un concessionnaire de voitures.

Selon un sondage Léger publié chez Québecor, plusieurs métiers sont parmi les moins admirés au Québec.

Paul St-Pierre Plamondon | Facebook, Pavel Losevsky | Dreamstime
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Ton métier inspire-t-il confiance aux Québécois et Québécoises? Un nouveau sondage Léger réalisé pour les médias de Québecor, et publié dimanche 8 novembre, a classé 50 métiers et professions selon la confiance qu'ils inspirent aux gens. Si certains récoltent des scores presque parfaits, d'autres ferment la marche avec des résultats beaucoup moins flatteurs.

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Le coup de sonde a été mené du 30 octobre au 1er novembre auprès de 1 041 personnes de 18 ans et plus au Québec. La marge d'erreur est de plus ou moins 3 %, 19 fois sur 20. Les résultats sont aussi comparés à ceux de la précédente édition, en 2024.

Sans grande surprise, ce sont les métiers d'urgence qui occupent le haut du classement. Le personnel infirmier, les pompiers et pompières ainsi que les ambulanciers et ambulancières sont à égalité au premier rang, avec la confiance de 93 % des personnes sondées.

Les métiers de la vente au bas du classement

À l'autre bout du palmarès, les vendeurs et vendeuses d'automobiles arrivent à la toute dernière place. Seulement le quart des répondants et répondantes, soit 25 %, disent leur faire confiance, un recul de trois points en deux ans.

La vente en général n'a d'ailleurs pas la cote. Les vendeurs et vendeuses se classent au 49e rang avec 34 %, tout juste derrière les publicitaires, à 37 %.

La classe politique ne s'en tire guère mieux. Les parlementaires et ministres obtiennent 42 %, au 46e rang. Les maires et mairesses font un peu meilleure figure avec 57 %, et ils font partie des rares métiers du bas du classement à avoir gagné du terrain depuis 2024, avec une hausse de quatre points.

Ce sont toutefois les fonctionnaires et les courtiers et courtières d'assurance qui ont le plus reculé parmi les métiers les moins bien classés. Leur score a fondu de dix points chacun, pour s'établir à 56 % et 48 % respectivement. Les courtiers et courtières immobiliers ont quant à eux perdu six points, à 45 %.

On ne se le cachera pas, les journalistes font aussi partie de la liste. Avec 61 %, la profession se classe au 40e rang, en baisse de deux points.

Les 11 métiers les moins admirés au Québec en 2026, selon Léger

  • Vendeurs et vendeuses d'automobiles, 25 % (-3 points depuis 2024)
    • 50e position
  • Vendeurs et vendeuses, 34 % (-2 points)
    • 49e position
  • Publicitaires, 37 % (-5 points)
    • 48e position
  • Prêtres et pasteurs, 39 % (aucun changement)
    • 47e position
  • Députés et ministres, 42 % (-1 point)
    • 46e position
  • Courtiers et courtières immobiliers, 45 % (-6 points)
    • 45e position
  • Courtiers et courtières d'assurance, 48 % (-10 points)
    • 44e position
  • Fonctionnaires, 56 % (-10 points)
    • 43e position
  • Maires et mairesses, 57 % (+4 points)
    • 42e position
  • Entrepreneurs et entrepreneuses en construction, 57 % (-4 points)
    • 41e position
  • Journalistes, 61 % (-2 points)
    • 40e position

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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