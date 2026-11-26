« Kraft Dinner Gate » : Soraya Martinez Ferrada répond à la controverse et s’explique
« Ouin, on va se le dire, c’était très maladroit. » 🙃
Après avoir créé un tollé sur les réseaux sociaux en affirmant qu’il faudra manger « un peu plus de Kraft Dinner » en cas de budget plus serré que d’habitude, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, est revenue sur la controverse et a tenu à expliquer son propos « très maladroit ».
À lire également : Taxes municipales : Montréal prévoit une hausse de près de 10 % pour 2027
Pour rappel, dans une vidéo explicative publiée plus tôt cette semaine sur les comptes de Quatre,95, le média spécialisé en finances personnelles d’Urbania, la politicienne de 54 ans décortiquait le budget 2027 en quatre grands points, comme la différence entre un budget municipal et un budget personnel.
À la question « Comment vous décidez combien vous allez augmenter vos revenus? », la mairesse Martinez Ferrada y est allée d’une comparaison qui en a laissé plusieurs sur leur appétit.
« On passe au travers chacun des services pour savoir qu’est-ce qu’on peut économiser, dit-elle. C’est comme vous quand vous faites votre budget personnel. Si tu sais que tu vas avoir moins d’argent dans une année, il faut faire des choix. On va se le dire, peut-être que des fois, on va manger un peu plus de Kraft Dinner, parce qu’on n'est pas capable de se payer du filet mignon. »
Ces propos ont été tenus au lendemain de la publication du budget 2027 de l'administration Martinez Ferrada, qui prévoit une hausse moyenne de 9,8 % des taxes municipales sur le territoire montréalais.
Ce mercredi 25 novembre, la mairesse a tenu à s'expliquer dans une vidéo éphémère publiée sur Instagram. Elle y concède que prendre le KD en exemple n'était pas la meilleure des idées.
« Ouin, on va se le dire, c'était très maladroit », a-t-elle reconnu devant la caméra, après avoir réécouté son entretien.
« Ce que je voulais dire, c'est que quand on fait des choix, la Ville, c'est la même chose que quand on fait des choix personnels », a-t-elle ajouté.
Selon elle, la Ville de Montréal fait actuellement face à un choix difficile, soit « se payer des nouveaux parcs ou boucher des nids-de-poule ».
« Ben moi, je veux boucher des nids-de-poule », a-t-elle conclu.
Dans la foulée de la grogne populaire contre la hausse des taxes municipales et du « Kraft Dinner Gate », une manifestation est prévue ce jeudi 26 novembre devant l'hôtel de ville. La population est invitée à y manger... du macaroni au fromage.
- Un nouveau chèque allant jusqu’à 679 $ sera versé aux Canadiens pour l’épicerie en 2027 ›
- Voici les dates de versement en 2027 de ces 8 prestations et crédits au Québec ›
- 8 nouveaux crédits d’impôt et déductions en vigueur en 2027 au Canada ›
- Immatriculation 2027 au Québec : Voici les nouveaux tarifs qui s’ajoutent selon ta ville ›
- Fin du congé de taxe sur l’essence : Voici ce que ça va changer sur ton plein en 2027 ›
- Taxes municipales : Montréal prévoit une hausse de près de 10 % pour 2027 ›