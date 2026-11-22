Ce resto à Montréal sert un cocktail par une mini porte et offre des plats à 8 $ et moins
Ton verre arrive du resto d'à côté, littéralement. 🍸
Il ne manque pas de restaurants à Montréal, et il y a autant d'expériences possibles que tu peux le souhaiter. Histoire de t'offrir une soirée qui fait voyager tes papilles avec un petit quelque chose de spécial, une adresse est à mettre sur ta bucket list. Sur le boulevard Saint-Laurent, Ninette propose des plats libanais à partir de 3,99 $ et des mezze à 8 $ et moins, en plus d’un détail qui risque de te faire sourire : son Negroni arrive par une mini porte reliée au restaurant italien d’à côté.
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Le concept de ce restaurant s’inspire des cicchetti, ces petites bouchées qu’on grignote à Venise un verre à la main, mais revisitées avec les saveurs du Liban.
Au menu, les bouchées sont servies à la pièce. La feuille de vigne farcie coûte 3,99 $, le chausson aux épinards, 4,75 $, et le kebbé à la feta servi avec une confiture de figues, 6,50 $. Le chou-fleur frit à la sauce tarator et le tartare de bœuf libanais à la ciboulette sont quant à eux à 5 $.
Les mezze, accompagnés de pain libanais, tournent autour de 7 $ : houmous, moutabbal à l’aubergine rôtie ou mouhamara aux poivrons rouges et aux noix de Grenoble. Le kebbé nayeh, un tartare de bœuf au boulgour garni de pistaches et de pétales de rose, grimpe à 8 $.
Pour un repas plus consistant, les plats principaux sont servis avant 21 h et vont de 15 $ pour les brochettes à 37 $ pour le bar grillé. Plus tard en soirée, place aux « Nocturnes », comme le burger libanais avec les frites directement à l’intérieur (19 $) ou l’escalope cordon bleu garnie de jamón ibérico (27 $).
Mais c’est dans le mur que se cache la particularité du resto. Ninette est reliée à son voisin, Gino’s Negroni & Lasagna, par une petite porte. C’est par là que passe le Negroni, préparé chez Gino’s, un restaurant italien installé sur le boulevard depuis quelques années. Les deux adresses sont d’ailleurs de la même famille, puisque Ninette se présente comme un concept de Gino’s.
Le Negroni classico est offert à 16,50 $, et la lasagne de Gino’s figure aussi sur la carte (21,50 $), pour les soirs où tu as envie de faire un détour par l’Italie.
Côté ambiance, la trame sonore mélange des succès libanais des années 1990, des classiques italiens et de la chanson française.
Si tu cherchais un endroit pour impressionner ta gang ou ta personne, tu as maintenant une nouvelle suggestion à faire dans le chat.
Ninette
Prix par plat : Bouchées à la pièce de 3,99 à 6,75 $, mezze de 7 à 8 $, plats principaux de 15 à 37 $
Adresse : Ninette - 4641, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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