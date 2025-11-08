Tu dois gagner CE salaire pour te payer une maison ou un condo à Québec en novembre 2025
Québec, « fier fief de la francophonie » et ville de moins en moins abordable.
Tu te demandes quel revenu annuel est nécessaire pour accéder à la propriété dans la Vieille Capitale? Les chiffres les plus récents de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) pour octobre 2025 révèlent que le marché immobilier de Québec est en feu, au grand dam des premières acheteuses et premiers acheteurs.
En octobre 2025, pas moins de 1 031 transactions ont été enregistrées dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, qui inclut l’agglomération, la périphérie Nord et la Rive-Sud. C’est 16 % de plus qu’il y a un an.
Le rapport de l’APCIQ publié ce jeudi 6 novembre souligne un détail important : l’inventaire de propriétés disponibles a chuté de 16 % comparé à l’an dernier. Résultat? Les vendeurs ont encore l’avantage dans plusieurs segments du marché.
Question prix, une maison unifamiliale se vendait en médiane à 449 900 $ dans la RMR, une augmentation de 11 % en 12 mois. Les condos, eux, ont bondi de 17 % pour atteindre 315 000 $.
Comme le précisait le mois dernier à Narcity Québec Hélène Bégin, économiste‑experte, marché immobilier et économie du Québec à l’APCIQ, la capitale nationale « n’a jamais été aussi inabordable ».
On a sorti la calculatrice pour toi. Nos calculs respectent les standards hypothécaires canadiens et suivent la règle d’or du fédéral : ne pas consacrer plus de 35 % de ton revenu brut aux frais de logement.
Un condo à 315 000 $
Mise de fonds :
Comme les maisons, les condos sont assujettis aux mêmes pourcentages de mise de fonds minimum.
- 5 % de 315 000 $ = 15 750 $
Montant de l’hypothèque :
- 315 000 $ - 15 750 $ = 299 250 $
Paiements hypothécaires mensuels :
- Environ 1 750 $ par mois
Revenu brut annuel requis (pour un ratio d’endettement de 35 %) :
- Environ 60 000 $ par année
Pour une maison unifamiliale de 449 900 $
Mise de fonds
Pour les premiers 500 000 $, il faut débourser 5 % en mise de fonds du prix d’achat, 10 % pour la tranche de 500 000 $ à 1,5 million $ et 20 % pour les habitations de plus de 1,5 million $.
Voici donc le cas d’une maison à 449 900 $ :
- 5 % de 451 500 $ = 22 495 $ en mise de fonds
Montant de l’hypothèque :
- 449 900 $ - 22 495 $ = 427 405 $
Paiements hypothécaires mensuels (taux d’intérêt de 5 %, amortissement de 25 ans) :
- Environ 2 497 $ par mois
Revenu brut annuel requis (pour respecter un ratio d’endettement de 35 %) :
- Environ 85 628 $ par année
