Cette carte te permet de voir quelles maisons donnent des bonbons à l'Halloween au Québec
La meilleure stratégie pour maximiser ta récolte de bonbons!
Si tu veux optimiser ta récolte de bonbons cette année, tu vas adorer cet outil : une carte interactive te permet de repérer les maisons qui participent à l’Halloween au Québec en 2025. C’est l’outil parfait pour planifier ton itinéraire, découvrir les quartiers les plus généreux et vivre une soirée sucrée à souhait. Prépare ton sac, mets ton costume et explore les meilleures adresses où la magie (et les bonbons) sont au rendez-vous!
Accessible gratuitement sur le site de « Halloween au Québec », cette carte collaborative te permet de planifier ton parcours en repérant à l'avance les maisons qui distribuent des bonbons. Et plus on approche le 31 octobre, plus il y en a qui s'ajoutent.
Chaque point sur la carte indique une adresse confirmée où les propriétaires accueilleront les enfants le soir de la collecte.
La carte de Halloween Québec, qui présente les maisons qui donnent des bonbons. Région de la Capitale-Nationale. Halloween au Québec | Google Maps
Que tu sois à Montréal, Laval, Québec, en Montérégie, dans les Laurentides ou ailleurs dans la province, tu trouveras des dizaines d'adresses près de chez toi pour optimiser ta tournée de bonbons.
La carte de Halloween Québec, qui présente les maisons qui donnent des bonbons. Région de Montréal. Halloween au Québec | Google Maps
En cliquant sur les points de la carte, tu découvres l'adresse exacte, la confirmation que des bonbons seront distribués et même l'heure approximative où les propriétaires commenceront à accueillir les enfants.
Bonus : plusieurs de ces maisons offrent aussi des décors qui en mettent plein la vue. Au programme, tu trouveras des spectacles de son et lumière, des effets spéciaux, des décors terrifiants ou amusants et même des parcours hantés pour les plus courageux et courageuses. C'est donc gagnant-gagnant : des bonbons ET un spectacle gratuit!
La majorité de ces maisons sont gratuites à visiter et les bonbons sont offerts généreusement, mais plusieurs propriétaires acceptent les dons volontaires pour continuer à faire vivre la magie d'Halloween année après année. Une belle façon de les remercier pour leur générosité!
D'ailleurs, si tu ne participes pas, tu peux aussi l'indiquer pour aviser les voisin.e.s.
