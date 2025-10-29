Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette carte dévoile plus de 2000 maisons décorées et hantées que tu peux visiter au Québec

Tu sais ce que tu fais le week-end de l'Halloween!

Une maison décorée pour l'Halloween.

Une carte montre des maisons décorées pour l'Halloween au QC.

Michael Gordon | Dreamstime
Éditrice Junior

Alors que citrouilles, squelettes et toiles d’araignée envahissent les façades de maisons et les balcons du Québec, certaines personnes repoussent encore les limites de la créativité pour transformer leur maison en véritable scène d’Halloween. Si tu veux partir à la chasse aux décorations les plus impressionnantes de 2025, une carte interactive te permet de repérer les adresses à visiter un peu partout dans la province.

À lire également : Cet outil compare les prix des bonbons d'Halloween et on l'a essayé pour toi

Accessible sur le site de Halloween Québec, cette carte collaborative répertorie plus de 2400 maisons décorées dont les propriétaires souhaitent accueillir le public. Que tu sois à Montréal, Laval, Québec, en Montérégie, dans les Laurentides ou ailleurs, tu trouveras assurément un décor qui te donnera des frissons.

La carte de Montr\u00e9al.

La carte de Montréal.
Halloween au Québec - Google Maps

Au programme : spectacles de son et lumière, effets spéciaux, décors terrifiants ou amusants et même parcours hantés pour les plus courageux et courageuses.

En cliquant sur les points de la carte, tu peux savoir l'adresse exacte de la maison en question, si des bonbons seront distribués et vers quelle heure les passant.e.s seront attendu.e.s.

La majorité de ces maisons sont gratuites à visiter, mais plusieurs acceptent les dons volontaires, ce qui est une belle façon d’encourager les passionné.e.s qui font vivre la magie (et la peur!) d’Halloween année après année.

Carte des maisons hantées et décorées au Québec


Quand : Durant le week-end de l'Halloween

Adresse : Plusieurs adresses

Site Internet de Halloween au Québec

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

quoi faire pour l'halloweenquoi faire au québecmaison hantéehalloween au québec
QuébecCanadaChoses à faire

