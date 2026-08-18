Voici les 13 milieux professionnels qui paient le mieux au Québec en ce moment

Le top des jobs payants n'est peut-être pas celui que tu penses! 👀

Un camion de mine. Droite : un employé d'Hydro-Québec.

Les 13 milieux professionnels qui paient le mieux au Québec en ce moment ont été nommés, selon Statistique Canada.

omid roshan | Unsplash, Hydro-Québec | facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Ton job fait-il partie des milieux professionnels qui paient le mieux au Québec en ce moment? Statistique Canada a publié ses plus récentes données salariales, et le portrait a passablement bougé depuis le mois dernier. Le sommet du classement pourrait bien te surprendre.

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Tous les mois, l'organe gouvernemental rend publiques ses statistiques entourant l'emploi au pays. Ces chiffres correspondent au salaire hebdomadaire médian des personnes salariées à temps plein de 15 ans et plus, pour l'ensemble des provinces, tous genres confondus, pourboires, primes et heures supplémentaires incluses, avant impôts et autres déductions.

Toutes industries confondues, le salaire hebdomadaire médian s'établit à 1 260 $ en juillet 2026, une légère hausse de 20 $ (+1,61 %) par rapport à juillet 2025, mais un recul de 7,70 $ (-0,61 %) comparativement à juin dernier.

Voici le classement des 13 secteurs qui offrent les meilleures rémunérations actuellement au Québec, du moins au plus payant, avec leur évolution sur un an et par rapport au mois précédent. Sur les 16 secteurs analysés par Statistique Canada, nous avons retenu ceux où la rémunération hebdomadaire moyenne atteint 1 000 $ ou plus.

Commerce de gros et de détail

Salaire hebdomadaire médian : 1 000 $, soit environ 52 000 $ par année.

Entrepôts, épiceries et boutiques forment ce vaste secteur. Le salaire y a progressé de 28 $ (+2,88 %) depuis juillet 2025, un montant qui n'a toutefois pas changé depuis juin.

Information, culture et loisirs

Salaire hebdomadaire médian : 1 087,60 $, soit environ 56 555 $ par année.

Médias, télécommunications et industries culturelles font partie de ce secteur, qui subit la chute la plus abrupte du classement ce mois-ci, avec un recul de 220 $ (-16,83 %) depuis juin. Sur douze mois, la baisse atteint 137,40 $ (-11,22 %).

Soins de santé et assistance sociale

Salaire hebdomadaire médian : 1 110,33 $, soit environ 57 737 $ par année.

Hôpitaux, CHSLD et services sociaux regroupent ce personnel, dont la rémunération a grimpé de 60,33 $ (+5,75 %) en un an, incluant un léger gain de 8,25 $ (+0,75 %) depuis le mois dernier.

Autres services (sauf les administrations publiques)

Salaire hebdomadaire médian : 1 123,20 $, soit environ 58 406 $ par année.

Cette catégorie fourre-tout inclut entre autres les services funéraires et l'entretien de véhicules. Malgré un recul de 36,80 $ (-3,17 %) par rapport à juillet 2025, le salaire y a rebondi de 43,20 $ (+4,00 %) en un seul mois.

Fabrication

Salaire hebdomadaire médian : 1 250 $, soit environ 65 000 $ par année.

La production industrielle et alimentaire fait du surplace, puisqu'aucun mouvement n'est enregistré, ni sur douze mois, ni depuis juin.

Transport et entreposage

Salaire hebdomadaire médian : 1 274,40 $, soit environ 66 269 $ par année.

Camionnage, transport en commun et logistique composent ce domaine, dont la paie a grimpé de 34,40 $ (+2,77 %) en un mois, portant le gain annuel à 24,40 $ (+1,95 %).

Finance, assurances, services immobiliers et de location

Salaire hebdomadaire médian : 1 436,75 $, soit environ 74 711 $ par année.

Banques, assureurs et agences immobilières affichent une rémunération pratiquement gelée, avec un recul minime de 5,65 $ depuis juin, et de seulement 1,38 $ sur toute une année.

Construction

Salaire hebdomadaire médian : 1 560 $, soit environ 81 120 $ par année.

Bâtiment résidentiel et génie civil se partagent ce secteur, qui a bondi de 120 $ (+8,33 %) en un an, sans toutefois bouger depuis juin.

Services professionnels, scientifiques et techniques

Salaire hebdomadaire médian : 1 596 $, soit environ 82 992 $ par année.

Droit, comptabilité, génie et technologies de l'information composent ce domaine, où la paie a bondi de 145,87 $ (+10,06 %) depuis juillet 2025, un sommet qui tient bon depuis juin.

Administrations publiques

Salaire hebdomadaire médian : 1 600 $, soit environ 83 200 $ par année.

Justice, fiscalité et sécurité publique relèvent de ce secteur étatique, dont la rémunération a grimpé de 61,37 $ (+3,99 %) en douze mois, un niveau inchangé depuis le mois dernier.

Services d'enseignement

Salaire hebdomadaire médian : 1 634,63 $, soit environ 85 001 $ par année.

De la maternelle à l'université, le personnel enseignant et administratif scolaire a vu sa paie bondir de 96,07 $ (+6,24 %) en un seul mois, ce qui porte le gain annuel à 34,78 $ (+2,17 %).

Services publics

Salaire hebdomadaire médian : 1 864,40 $, soit environ 96 949 $ par année.

Électricité, gaz naturel et traitement des eaux composent notamment ce domaine, dont la paie continue de fondre, soit -60,60 $ depuis juin, et -100,67 $ (-5,12 %) sur toute une année.

Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz

Salaire hebdomadaire médian : 2 000 $, soit environ 104 000 $ par année.

Ce secteur, aussi appelé « ressources naturelles », s'empare de la première place grâce à un bond spectaculaire de 400,25 $ (+25,02 %) en un an, dont 160 $ (+8,70 %) accumulés depuis juin seulement. Exploitation forestière, pêche commerciale et extraction minière et pétrolière en font partie.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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