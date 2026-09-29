Le populaire fast-food Ashton va bientôt ouvrir à Laval
Est-ce que Ashton va réussir à détrôner Chez Gérard à Laval?🍟👀
Si tu es fan de poutine, tu connais sans doute Ashton, une chaîne de restauration rapide devenue emblématique dans la région de Québec depuis sa fondation en 1969. Pendant des années, la population de la capitale a vanté Ashton comme LA référence en matière de poutine, suscitant au passage un brin de jalousie du côté de Montréal. Après avoir longtemps concentré ses activités dans la région de Québec, la chaîne a fait son entrée dans le Grand Montréal avec deux premières succursales, à Mirabel et à Montréal. Elle poursuit maintenant son expansion à Laval, où une nouvelle adresse verra bientôt le jour.
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C’est dans l’aire de restauration du Carrefour Laval que le nouveau comptoir ouvrira ses portes, a annoncé l’entreprise par voie de communiqué. Et côté menu, pas question de faire les choses à moitié : l’expérience Ashton complète sera proposée sur place.
Célèbres poutines, burgers, hot-dogs et même les fameux sandwichs au rosbif seront au rendez-vous. La succursale suivra les heures d’ouverture de l’aire de restauration du centre commercial.
Et si tu préfères profiter de ta poutine en pyjama, bonne nouvelle : le menu complet devrait également être offert en livraison quelques semaines après l’ouverture, selon les heures d’activité du restaurant.
Cette adresse lavalloise deviendra la troisième succursale d’Ashton dans le Grand Montréal. Elle s’ajoutera à celle des Premium Outlets Montréal, à Mirabel, qui a accueilli sa première clientèle en octobre 2025, ainsi qu’à celle du Complexe Desjardins, à Montréal, ouverte en août 2026.
L’accueil réservé à la chaîne dans la métropole semble d’ailleurs avoir été très favorable.
« L’engouement pour notre arrivée dans le Grand Montréal a dépassé nos attentes et nous a confirmé que l’intérêt pour Ashton était bien au rendez-vous », affirme Émily Adam, copropriétaire des restaurants Ashton, dans le communiqué. Un succès qui pousse l’entreprise à voir plus grand.
Pour l’instant, aucune date d’ouverture précise n’a été annoncée. On sait seulement que la nouvelle succursale devrait accueillir sa clientèle « au cours des prochains mois ».
Avec cette ouverture à Laval, Ashton comptera 25 succursales. La chaîne est notamment présente à Québec, à L’Ancienne-Lorette, à Lévis, à Sainte-Marie et à Saint-Georges, en Beauce, ainsi qu’à Mirabel et à Montréal.
Et Ashton ne compte pas s’arrêter là. Les copropriétaires disent vouloir étendre la présence de la chaîne dans le Grand Montréal, mais aussi dans d’autres régions du Québec.
Ouverture d'Ashton à Laval
Quand : Au cours des prochains mois
Adresse : 3003, boul. le Carrefour, Laval, QC
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