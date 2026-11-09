La « meilleure classe économique au monde » décolle de la Rive-Sud de Montréal

Pas de siège du milieu et du vin servi dans de vraies coupes. 🍷

Un verre de vin. Droite : un avion Porter.

Porter Airlines a la « meilleure classe économique au monde » selon le USA Today et tu peux décoller de la Rive-Sud de Montréal

@porterairlines | Instagram, Porter Airlines
Éditeur Junior, Nouvelles

Pas besoin de traverser l'océan pour essayer la meilleure classe économique au monde. Selon le lectorat du USA Today, elle se trouve plutôt à quelques minutes de Montréal, sur la Rive-Sud. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas l'une des grandes compagnies aériennes du pays qui rafle les honneurs.

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Pour une troisième année de suite, c'est Porter Airlines qui remporte la catégorie « Meilleure classe économique » des Readers' Choice Awards 2026 de USA Today 10 Best. Le transporteur basé à Toronto devance des géants comme Air New Zealand, Cathay Pacific et Singapore Airlines.

Depuis juin dernier, Porter est d'ailleurs le principal transporteur de l'aéroport métropolitain de Montréal (MET), à Saint-Hubert, d'où il relie une dizaine de villes canadiennes, dont Toronto, Vancouver, Calgary et Halifax. La compagnie décolle aussi de l'aéroport Montréal-Trudeau.

Ce qui la distingue des autres

Le secret de Porter tient en quelques détails qui changent l'expérience à bord. D'abord, aucun de ses appareils n'a de siège du milieu, que ce soit les De Havilland Dash 8-400 de 78 places ou les Embraer E195-E2 de 132 places.

Les collations sont aussi offertes gratuitement, et la bière et le vin sont servis dans de vrais verres plutôt que dans des contenants jetables.

Le USA Today souligne d'ailleurs le confort des sièges et le choix de boissons, qui comprend des vins et des bières locales, et qualifie Porter de « trésor caché » du transport aérien nord-américain.

Ce titre ne tombe pas du ciel. Fondée en 2006, l'entreprise dont la maison-mère est basée à Toronto grimpe dans ce classement depuis plusieurs années. Cinquième en 2013, elle s'est hissée au septième rang en 2021, puis au troisième en 2023, avant de s'emparer de la première place en 2024. Elle l'a conservée en 2025 et encore cette année.

Les autres transporteurs canadiens ne peuvent pas en dire autant. Ni Air Canada ni WestJet ne figurent dans ce top 10, et Porter est la seule compagnie canadienne à se retrouver dans l'ensemble des palmarès aériens du USA Today dévoilés cette année, qu'il s'agisse de la nourriture à bord, du divertissement, de l'équipe de cabine ou de la meilleure compagnie aérienne.

Le classement se fait en deux temps. Un comité de spécialistes du voyage choisit d'abord les compagnies en lice, puis le public vote pour ses favorites.

Le top 10 des meilleures classes économiques en 2026

  1. Porter Airlines
  2. Air New Zealand
  3. JetBlue
  4. Cathay Pacific
  5. SWISS
  6. Singapore Airlines
  7. Southwest Airlines
  8. Alaska Airlines
  9. Delta Air Lines
  10. United Airlines

Le reste du classement a pas mal bougé depuis l'an dernier. Air New Zealand grimpe du quatrième au deuxième rang, alors que Southwest Airlines, deuxième en 2025, glisse au septième. SWISS, Alaska Airlines et United Airlines font leur entrée dans le top 10, tandis que Turkish Airlines, American Airlines et Air France en sortent.

Cet article est une adaptation de l’article « A Canadian airline just ranked No.1 in the world for economy class and it's not Air Canada », qui a été publié à l’origine sur MTL Blog.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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