Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés cette semaine au Québec
C'est le moment parfait pour consulter ton compte bancaire! 💰
Cette semaine marque l'arrivée d'une excellente nouvelle pour les familles québécoises : le versement mensuel de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) est en route vers leur compte bancaire. Ce programme fédéral de l'Agence du revenu du Canada (ARC) représente une aide financière précieuse pour les parents qui font face à l'augmentation des dépenses familiales.
L'ACE constitue une prestation mensuelle non imposable conçue spécifiquement pour alléger le poids des dépenses liées à l'éducation et aux soins des enfants.
Le soutien financier débute automatiquement à la naissance et continue son versement mensuel jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge vénérable de 18 ans.
L'admissibilité repose sur un critère simple : être le parent qui assume la responsabilité quotidienne des soins et de l'éducation de l'enfant. Dans la plupart des cas, aucune démarche particulière n'est nécessaire. L'inscription de la naissance de ton bébé auprès des autorités déclenche automatiquement le processus d'évaluation pour cette allocation.
Quel montant peux-tu recevoir en janvier?
Le montant de ton versement mensuel dépend principalement de deux facteurs clés : le nombre d'enfants à charge et leur âge, ainsi que le revenu net rajusté de ton ménage. Pour plusieurs familles québécoises, cette aide gouvernementale représente une composante essentielle de la planification budgétaire mensuelle.
Si le revenu net de ton ménage pour l'année 2024 n'excède pas 37 487 $, tu pourrais bénéficier des montants maximaux suivants :
- 666,41 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans (totalisant 7 997 $ annuellement)
- 562,33 $ mensuellement pour chaque enfant âgé entre 6 et 17 ans (représentant 6 748 $ par année)
Important à savoir : même avec un revenu dépassant ce seuil, tu demeures potentiellement admissible à l'ACE. Le système applique une réduction graduelle des montants en fonction de ta tranche de revenus.
Dans les situations de garde partagée où les deux parents assument chacun au moins 40 % du temps de garde, le versement est divisé également. Chaque parent reçoit alors 50 % du montant total calculé, et ce calcul se fait individuellement selon la situation financière de chacun.
Une mise à jour automatique des montants interviendra en juillet 2026, basée sur tes revenus déclarés pour 2025. À ce moment, les familles admissibles pourront recevoir jusqu'à 679,75 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans, tandis que le montant pour les 6-17 ans restera à 562,33 $ mensuellement.
Le dépôt arrive le 20 janvier. Voici le calendrier complet des versements prévus pour le reste de 2026 :
- 20 février
- 20 mars
- 20 avril
- 20 mai
- 19 juin
- 20 juillet
- 20 août
- 18 septembre
- 20 octobre
- 20 novembre
- 11 décembre
Note spéciale : dans les cas où le montant annuel total calculé est inférieur à 240 $, l'ARC procède à un versement unique en juillet plutôt qu'à des paiements mensuels. Tu l'as donc déjà reçu en 2025.
Tu souhaites obtenir plus de détails sur l'allocation canadienne pour enfants? Visite le site officiel de l'ARC pour accéder à toute l'information nécessaire.
