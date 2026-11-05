Cette compagnie aérienne canadienne a la meilleure classe économique au monde en 2026

Non, ce n'est pas Air Canada. ✈️

Un avion Porter. Droite : un drapeau canadien.

Le USA Today a dévoilé les compagnies aériennes avec la meilleure classe économique et Porter Airlines remporte la première place.

Dennizn | Dreamstime, Marc Bruxelle| Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le confort en classe économique, ça existe vraiment? C'est un peu la question à laquelle le lectorat du USA Today a répondu La compagnie aérienne qui arrive au sommet de son palmarès 2026 a de quoi intéresser les gens du Québec, puisqu'elle décolle tous les jours de la région de Montréal.

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Il s'agit de Porter Airlines. Le transporteur basé à Toronto a remporté la catégorie « Meilleure classe économique » des Readers' Choice Awards 2026 de USA Today 10 Best, dont les résultats ont été dévoilés ce mercredi 4 novembre. Il devance des poids lourds de l'industrie comme Air New Zealand, Cathay Pacific et Singapore Airlines.

Depuis le 15 juin dernier, Porter est le principal transporteur de l'aéroport métropolitain de Montréal (MET), à Saint-Hubert. Elle y relie une dizaine de villes canadiennes, dont Toronto, Vancouver, Calgary et Halifax. La compagnie est aussi présente à l'aéroport Montréal-Trudeau.

La publication américaine présente Porter comme « une sorte de trésor caché du transport aérien en Amérique du Nord », avec ses vols régionaux entre le Canada et les États-Unis. Elle souligne le confort des sièges, les collations et le choix de boissons, qui comprend des vins et des bières locales.

Une troisième victoire de suite pour Porter

Ce n'est pas un coup de chance. Fondée en 2006, Porter grimpe dans ce classement depuis plusieurs années. Après une cinquième place en 2013, elle s'est classée septième en 2021, puis troisième en 2023. Elle a ensuite décroché la première place en 2024, l'a conservée en 2025 et la garde encore cette année.

C'st également la seule compagnie canadienne à se retrouver parmi les moult palmars du USA Today publié ce mercredi, que ce soit pour la meilleure bouffe à bord, les meilleurs divertissements, la meilleure équipe de cabine et la meilleure compagnie aérienne.

Le palmarès se fait en deux temps. Un comité de spécialistes du voyage sélectionne d'abord les compagnies en lice, puis le public vote pour ses favorites.

Le top 10 des meilleures classes économiques en 2026

  1. Porter Airlines
  2. Air New Zealand
  3. JetBlue
  4. Cathay Pacific
  5. SWISS
  6. Singapore Airlines
  7. Southwest Airlines
  8. Alaska Airlines
  9. Delta Air Lines
  10. United Airlines

Si tu prévois un voyage dans les prochains mois, garde quand même en tête que plusieurs compagnies aériennes canadiennes ont augmenté leurs frais plus tôt cette année, Porter incluse. Ça vaut la peine de comparer avant de réserver.

Cet article est une adaptation de l’article « A Canadian airline just ranked No.1 in the world for economy class and it's not Air Canada», qui a été publié à l’origine sur MTL Blog.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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